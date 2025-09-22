Conductora de Taxi Queda en Libertad Tras Accidente en Cancún que Dejó un Regiomontano Muerto

La conductora del taxi de aplicación involucrada en un accidente en Cancún, donde Jesús Mario Martínez Hernández, regiomontano, perdió la vida y su esposa, la enfermera Nancy Haro, resultó gravemente herida, quedó en libertad mientras avanza la investigación.

La mujer, identificada como Dayna Consuelo “N”, deberá presentarse el próximo 24 de septiembre a la audiencia de imputación, donde la Fiscalía de Quintana Roo la acusará de los delitos de daños, lesiones y homicidio culposo. Por el momento, se encuentra libre bajo las condiciones que determine la autoridad.

Noticia relacionada: Arranque Canje de Armas por Dinero en Efectivo en Guadalupe, Nuevo León

Conductora presuntamente presentaba aliento alcohólico

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que un dictamen confirmó que la conductora presentaba aliento alcohólico, aunque no se le realizó prueba de sangre, por lo que aún se desconoce el grado de intoxicación.

El accidente ocurrió el 11 de septiembre en el cruce de las calles Bonampak y Chichén Itzá, cuando el automóvil de plataforma en el que viajaba la pareja regiomontana chocó contra un poste. Además de la pareja, el conductor del taxi también resultó lesionado.

Jesús Mario, empleado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), falleció en el lugar, mientras que su esposa Nancy permanece en estado crítico en un hospital de la ciudad. La pareja se encontraba en Cancún para disfrutar de unas vacaciones en la playa.

El incidente tuvo lugar a varios kilómetros del accidente que semanas atrás cobró la vida de seis integrantes de otra familia de Monterrey, recordando la vulnerabilidad de los vacacionistas regiomontanos en la zona.

Historias recomendadas: