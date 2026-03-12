Ataque Armado en Bar de Cancún Deja Saldo de Dos Muertos y Dos Heridos; Así Fueron los Hechos

Dos muertos y dos personas gravemente heridas es el saldo de un ataque armado registrado anoche en un bar ubicado en las inmediaciones de la avenida Las Torres con Chac Mool en Cancún.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados ingresaron al establecimiento y dispararon en repetidas ocasiones, lo que provocó un enfrentamiento contra otros sujetos que se encontraban dentro del bar.

Tras los disparos, dos hombres quedaron sin vida en el lugar, mientras que dos personas más resultaron con heridas de bala. Paramédicos que arribaron al sitio brindaron atención a los lesionados y los trasladaron a un hospital para su atención médica.

Los hechos ocurrieron en una zona cercana a la avenida Las Torres y Chac Mool, donde vecinos y clientes reportaron las múltiples detonaciones de arma de fuego a través del número de emergencias 911.

Tras el ataque, elementos de la policía municipal, policía estatal y fuerzas federales acudieron al lugar y establecieron un operativo en la zona.

Las autoridades acordonaron el área para permitir el trabajo de los peritos y personal ministerial encargado de las diligencias. Durante la inspección del establecimiento, elementos policiacos localizaron armas de diferentes calibres, las cuales fueron aseguradas como parte de la investigación.

Posteriormente, personal de servicios periciales de la fiscalía general del estado realizó el levantamiento de los cuerpos para su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO). Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con estos hechos.

Información en desarollo...

