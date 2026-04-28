¿Qué se Sabe de las Cinco Personas Lesionadas por Moto Acuática en Cancún y los Dos Detenidos?

Cinco personas resultaron lesionadas, entre ellas una menor de edad en estado grave, luego de un accidente con una moto acuática el pasado domingo 26 de abril de 2026 en Playa Gaviota Azul en Cancún, Quintana Roo.

Según el reporte, la unidad perdió el control y salió del mar a alta velocidad, impactando directamente a varios bañistas que se encontraban en la orilla. Los ocupantes presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol.

Autoridades atendieron acudieron al sitio para brindar atención a los heridos, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de la ciudad para su valoración médica.

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Detienen a dos presuntos responsables por accidente en moto acuática en Cancún

Agentes de la Policía Cancún realizaron la detención de dos hombres por su presunta responsabilidad en el delito de lesiones, en hechos ocurridos en el kilómetro nueve del bulevar Kukulcán.

Los presuntos responsables fueron identificados como Mateo “N”, de 35 años de edad, y José “N”, de 36 años. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

¿Qué se sabe sobre el estado de la salud de la menor afectada?

Julia, aún permanece hospitalizada, hasta el momento el pronóstico médico se mantiene reservado pero se sabe que presentó fracturas en la pelvis y en las costillas, además de otras lesiones de gravedad que requieren atención especializada.

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