¿Alzheimer Avanzado Sería Reversible? Estudio Revela Relación de Energía Cerebral y Enfermedad

Surge esperanza para los pacientes de Alzheimer. Un estudio realizado por investigadores de distintas instituciones de Cleveland, como Case Western Reserve University y University Hospitals Cleveland Medical Center muestra la relación entre la energía cerebral y esta enfermedad. Por lo que en N+ te compartimos qué se sabe sobre esta investigación.

Los investigadores reconocen que si bien, la enfermedad de Alzheimer se considera tradicionalmente irreversible, estudios practicados en ratones desafían los conocimientos que hay hasta ahora.

Lo primero que hay que comprender es que la enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y capacidad de pensar, y con el paso del tiempo la capacidad de realizar incluso tareas sencillas o cotidianas.

¿Alzheimer avanzado sería reversible en edad avanzada?

El estudio de los investigadores de Cleveland intenta probar la reversibilidad terapéutica de la enfermedad avanzada de Alzheimer, luego de que pruebas hechas en ratones demostraron que el tratamiento con P7C3-A20 resultó en una recuperación cognitiva completa.

Según el estudio "Reversión Farmacológica de la enfermedad de Alzheimer en ratones e identificación de posibles nodos terapéuticos en el cerebro humano", disponible a consulta en línea en Cell Reports Medicine, "en humanos y en ratones, la gravedad de la patología se correlaciona con la alteración de la homeostasis cerebral de NAD +, y los cerebros de personas sin demencia con neuropatología de Alzheimer muestran patrones de expresión génica que sugieren homeostasis de NAD+ reservada".

Es decir que los patrones observados en los cerebros de los ratones, muestran un comportamiento similar con la actividad cerebral de los humanos.

El estudio se centra en una crisis de energía de las células cerebrales, específicamente una desregulación en el metabolismo de NAD+, una molécula vital para la energía celular y la reparación del ADN. De modo que cuando los niveles de NAD+ caen, las neuronas no funcionan adecuadamente ni pueden protegerse.

Por lo que al utilizar el compuesto llamado P7C3-A20 notaron que este compuesto es capaz de aumentar los niveles de NAD+ en el cerebro. De modo que al tratar ratones con Alzheimer en etapa avanzada con este fármaco se lograron los siguientes cambios:

Restaurar su capacidad cognitiva (memoria y aprendizaje)

Reducir significativamente las placas de beta-amiloide

Disminuir la neuroinflamación, por lo que se revirtieron los síntomas y patologías física de la enfermedad al restaurar el equilibrio energético.

Para consultar el estudio completo y conclusiones, se puede consultar la página web de Cell Reports Medicine. Entre los nombres de los investigadores están Kalyani Chaubey, Edwin Vázquez-Rosa, Sunil Jamuna Triphathi, David E. Kang, Bindu D. Pablo y Andrew Pieper, entre otros.

¿Cuáles Son los síntomas del Alzheimer?

De acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (NIA, por sis siglas en ingles), aunque los problemas de memoria son uno de los principales signos de la enfermedad, los síntomas varían en cada persona.

Síntomas

Los más comunes:

Dificultad para encontrar o expresar palabras, en comparación con otras personas de la misma edad Problemas espaciales y de visión Deterioro del razonamiento o criterio, lo que puede repercutir en las decisiones que toman

Otros síntomas pueden incluir:

Demorarse para finalizar las tareas diarias Repetir Preguntas Tener problemas para manejar dinero y pagar facturas Extraviar objetos Mostrar cambios en el estado de ánimo o personalidad Tener más ansiedad o ser más agresivo

