Corazón Humano Tiene Capacidad de Regeneración tras Sufrir un Infarto, Revela Estudio

El corazón es el encargado de bombear sangre oxigenada a todos los órganos de un ser humano para que pueda funcionar correctamente, y un nuevo estudio de la Universidad de Sydney, el Instituto Baird y el Royal Prince Alfred Hospital de Sydney demuestra que tiene capacidad de regenerar algunas de sus células en caso de sufrir un infarto, por lo que en N+ te explicamos cuáles pueden volver a crecer y qué más se sabe del caso.

Si bien ha habido casos como el del paciente con un corazón artificial que salió del Hospital por primera vez, la ciencia también ha tratado de explicar qué pasa con el corazón tras un infarto.

Por lo que este estudio publicado originalmente en "Circulation Research" en diciembre de 2025 busca explicar cómo se regeneran las células, lo que abre la posibilidad de nuevos tratamientos regenerativos para las enfermedades cardiovasculares.

Éste corrió a cargo del Dr. Robert Hume de la Facultad de Medicina y Salud del Centro Charles Perkins, así como el Profesor Sean Lal, cardiólogo de Insuficiencia Cardiaca Avanzada de la Facultad de Medicina y Salud, ambos de la Universidad de Sidney Australia.

Video: Joven Muere por Infarto en la ExpoGan de Hermosillo, Sonora

¿Qué células se pueden regenerar en el corazón tras un infarto?

De acuerdo con el doctor Hume, se pensaba que las células del corazón morían después de un ataque cardíaco, o quedaban dañadas de forma irreparable, lo que se reflejaba en la capacidad del corazón para bombear sangre a los órganos.

Sin embargo, su investigación se centró en mostrar que el corazón "queda cicatrizado después de un ataque cardíaco”, por lo que produce nuevas células musculares e incluso abre nuevas posibilidades.

El investigador fue muy claro en indicar que si bien este descubrimiento sobre la regeneración de células musculares es emocionante, no es suficiente para prevenir los efectos de un infarto. Por lo que agregó que con el tiempo se espera desarrollar terapias que puedan amplificar la capacidad del corazón para producir nuevas células y regenerarlo tras un infarto.

Para la investigación se utilizó un corazón humano de un paciente vivo durante una cirugía de Bypass, con el que se buscó demostrar que los cardiomiocitos humanos adultos exhiben un aumento de mitosis y citocinesis en respuesta a la isquemia.

Las muestras se recogieron de partes enfermedad y sanas del corazón, utilizando el método desarrollado por el profesor Paul Bannon, así como el profesor Sean Lal.

Aunque la idea no es que se quede en un estudio, sino que su aportación pueda producir nuevos tratamientos que reviertan la insuficiencia cardiaca, a través de la regeneración cardiaca.

“El uso de modelos vivos de tejido cardíaco humano en nuestro trabajo significa que tendremos datos más precisos y confiables para desarrollar nuevas terapias para las enfermedades cardíacas", se lee en un artículo de la Universidad de Sydney publicado en línea.

Video: ¿Tienes el Corazón Roto? Así Ayudan las Hierberas del Mercado Escobedo de Querétaro

¿Qué significa este hallazgo de regeneración para la salud?

El profesor Sean Lal, autor del Estudio de la Facultad de Ciencias Médicas y Cardiólogo en insuficiencia Cardíaca, dijo que el objetivo de este descubrimiento es observar el descubrimiento para crear nuevas células que puedan revertir la insuficiencia cardiaca.

Este estudio está disponible a consulta en internet, y además de ofrecer los resultados permite leer las conclusiones de los especialistas sobre la la posibilidad de nuevos tratamientos regenerativos para las enfermedades cardiovasculares.

Historias Recomendadas