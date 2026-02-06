Bacterias a la Vista: Estos Son los 4 Hábitos Más Sucios en Casa, según la Ciencia

En las casas puede haber sitios con muchas bacterias; están en los lugares que menos imaginan las personas porque la suciedad no siempre se ve, pero de acuerdo con las autoridades sanitarias, existen hábitos que pueden ayudar a prevenir la propagación de virus y bacterias y con ello cuidar la salud de toda la familia.

Aquí en N+ te compartimos cuáles son los cuatro hábitos más sucios en una casa según la ciencia, que pueden estar dejando gérmenes sin que te des cuenta, y que compartió la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CDMX).

“Pequeños cambios en cómo limpias, lavas o usas ciertos objetos pueden reducir la propagación de gérmenes y cuidar mejor tu salud y la de tu familia”, indicó la dependencia capitalina.

1. La esponja de cocina

La dependencia advirtió que la esponja de cocina puede ser una de las cosas más sucias del hogar.

Y es que debido a la humedad y restos de comida, puede acumular miles de millones de bacterias como Salmonella o Listeria.

Por ello, recomendó cambiarla cada una o dos semanas y desinfectarla con agua caliente.

2. Las botellas de agua reutilizables

Según la ciencia, las botellas de agua reutilizables también pueden albergar bacterias peligrosas.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, algunos estudios han encontrado niveles de bacterias incluso mucho mayores que en la tapa de un inodoro, especialmente si no se lavan bien después de cada uso.

3. Grifos, manijas y canillas

También los grifos, manijas de puertas y canillas son imanes de gérmenes, advirtió la autoridad sanitaria.

Y es que ser tocan cientos de veces al día con manos que llevan residuos, lo que favorece la acumulación de bacterias, por lo cual se tienen que limpiar de manera constante.

4. Tablas de cortar

¿Sabías que las tablas de cortar pueden ser focos de contaminación cruzada? La SSA capitalina advirtió que si se usa la misma superficie para carne cruda y vegetales sin limpiar bien, se pueden transportar bacterias de un alimento a otro.

En este caso, recomendó lavarlas con agua caliente y usar distintas tablas para carnes y verduras.

“La limpieza no es solo estética: buena higiene doméstica ayuda a prevenir la propagación de bacterias y virus y proteger tu salud y la de tu familia”, insistió

En los comentarios de redes sociales, usuarios además alertaron sobre otros sitios o hábitos en casa como los interruptores de luz, celulares, los zapatos, las cortinas, tapicería, colchones, alfombras, así como trapeadores y trapos.

