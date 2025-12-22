El Comité Estatal de Seguridad en Salud y los Servicios de Salud de San Luis Potosí confirmaron dos casos de virus sincitial en la entidad. Te explicamos cuáles son los síntomas de esta enfermedad y por qué es de especial cuidado en bebés.

El virus respiratorio sincitial humano (VRS) es la principal causa de infecciones respiratorias en la infancia.

(VRS) es la principal causa de infecciones respiratorias en la infancia. Cada año, alrededor del mundo, este virus provoca 3.6 millones de hospitalizaciones y más de 100 mil muertes en menores de 5 años, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Detectan dos casos de virus sincitial en San Luis Potosí

El estado de San Luis Potosí detectó dos casos de virus respiratorio sincitial humano. Se trata de los primeros casos de la temporada invernal 2026.

El virus sincitial provoca síntomas semejantes a los del resfriado común. Sin embargo, en niños puede provocar infecciones graves que exigen hospitalización.

Hasta el año 2023, no existía una vacuna contra este virus, que provoca más de 3 millones de hospitalizaciones al año.

Según datos de la OMS, cada año mueren más de 100 mil menores de 5 años por el virus sincitial.

La mayoría de estos fallecimientos, más del 97%, se producen en países de ingreso bajo y mediano, donde el acceso a la atención médica de apoyo es limitado.

¿Existe vacuna contra el virus sincitial?

Actualmente, existen dos fármacos autorizados para inmunizar a los niños menores de un año contra la enfermedad por virus respiratorio sincitial. Por un lado, se aprobó un anticuerpo monoclonal.

Además, existe una vacuna que se administra a las mujeres y personas embarazadas durante la última etapa de la gestación. Igualmente, se han autorizado tres vacunas para prevenir las infecciones graves de este virus en los adultos.

¿Cuáles son los síntomas del virus sincitial en niños?

Los síntomas de virus sincitial en menores suelen presentarse entre 4 y 6 días después del contagio. Según el Insituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los síntomas incluyen:

Escurrimiento nasal

Estornudos

Tos

Fiebre

Apetito reducido

Irritabilidad o menor actividad

Silbido en el pecho

Dificultad para respirar

Son especialmente vulnerables los menores con las siguientes características:

Bebés prematuros

Niñas y niños menores de un año

Niñas y niños pequeños con defectos cardiacos congénitos

Menores con sistema inmunológico deprimido

