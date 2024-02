En las últimas semanas, el virus sincitial respiratorio (VSR) está tomado fuerza y causando infecciones graves en particular a niños menores de dos años, reportan médicos.

“No hay un pediatra en México en este momento que no tenga uno o dos pacientes hospitalizados por semana a causa de este virus. Yo tengo dos en el hospital por virus sincitial respiratorio”, dijo a N+ Sarbelio Moreno Espinosa, pediatra infectólogo y maestro en Ciencias Médicas.

Cifras oficiales no hay, al menos no que se hagan públicas en México. El Boletín Epidemiológico Semanal de la Secretaría de Salud no registra los casos de esta enfermedad, como sí lo hace con muchas de tipo infeccioso, como el covid o la influenza.

Pero el infectólogo Alejandro Macías, excomisionado contra la influenza en México, y Mauricio Rodríguez, epidemiólogo y vocero de la Comisión Covid de la UNAM, coinciden en que los hospitales pediátricos están llenos por el virus sincitial respiratorio.

Te recomendamos: La Sexta Ola de Covid Ya Empezó, Casos Se Disparan 39%

Y es que el VSR puede provocar, sobre todo en los menores de dos años, infecciones graves como bronquiolitis (inflamación de las vías respiratorias pequeñas del pulmón) y neumonía, que puede requerir hospitalización.

En Estados Unidos, la Asociación de Hospitales Infantiles y la Academia Americana de Pediatría pidieron la semana pasada al presidente Joe Biden declarar una emergencia por el aumento de hospitalizaciones pediátricas relacionado a niveles sin precedentes de este virus.

El VSR retorna con fuerza

El virus sincitial respiratorio no es nuevo: fue aislado por primera vez en 1956, según un documento firmado por la Dra. Clara Savón Valdés disponible en el sitio de la Organización Panamericana de la Salud (PAHO).

Sin embargo, durante un año y medio no hubo casos debido a la pandemia de COVID-19, que envió a todos a sus casas y evitó contagios no solo de covid, sino de muchas otras enfermedades de transmisión aérea. También, porque el VSR compite constantemente con otros virus y enfermedades contagiosas, las cuales fueron desplazadas ante la prevalencia del covid.

Te recomendamos: México Aprueba Vacuna Soberana Contra COVID-19

Al bajar la epidemia de covid y desaparecer las medidas de distanciamiento social, los otros virus han tomado fuerza de nuevo y están impactando más, porque durante la pandemia la población perdió inmunidad contra ellos.

“Antes lo común era que esta infección se presentará a finales de octubre o en noviembre, pero el año pasado [2021], los casos empezaron desde abril y este año [2022], iniciaron en julio. Ya llevamos unos cuatro meses con el número de casos alto y las salas de emergencia de los hospitales públicos y privados están llenos de sincitial”, explica Sarbelio Moreno.

Un virus altamente contagioso

El VSR es altamente contagioso y se puede transmitir cuando una persona infectada tose o estornuda y las minúsculas gotas de saliva infectada con el patógeno entran a los ojos, nariz o boca de otra persona.

También se puede adquirir al tocar superficies en las que ha caído el virus, por ejemplo: manijas de puertas, mesas, juguetes, utensilios de comida; o por tocarse la cara. Es decir, la vía de transmisión es muy parecida a la de la influenza y la del covid, explica Alejandro Macías.

La infección es tan contagiosa que la mayoría de los niños ya ha tenido algún cuadro de VRS al cumplir los dos años, la mayoría de las veces sin llegar a ser grave, pero en algunos casos sí puede requerir incluso hospitalización.

De acuerdo con información difundida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente son: los bebés prematuros, los niños y niñas menores de un año, niños y niñas pequeños con defectos cardiacos congénitos, y menores con alguna enfermedad crónica en los pulmones y/o con el sistema inmunitario deprimido [debilitado]. También adultos mayores en cualquiera de las circunstancias mencionadas.

“Los niños que mayor riesgo tienen para fallecer son los niños prematuros, los que tienen problemas pulmonares crónicos o cardiopatías congénitas, pero esta es una enfermedad que también puede volverse grave en menores previamente sanos y bien nutridos, sobre todo en los que tienen uno o dos años”, precisa Moreno.

Las medidas para prevenir esta enfermedad son las mismas que para prevenir Covid o influenza, dicen los especialistas consultados: uso de cubrebocas, distancia social y lavado de manos.

Actualmente no existe un tratamiento definido ni una vacuna para este virus.

¿Qué es la hepatitis aguda infantil?