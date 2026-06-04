Leche Bronca Provoca Brote de Campylobacter; Hay 60 Casos Sospechosos

Al menos 45 personas han enfermado de campilobacteriosis por el consumo de leche bronca en Idaho; autoridades investigan el brote

Brote de Campilobacter suma 60 posibles contagiosBrote de Campilobacter suma 60 posibles contagios. Foto: AFP

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¡Alerta en Idaho! 45 casos confirmados de campilobacteriosis por leche bronca. ¿Conoces los riesgos de consumir leche sin pasteurizar? Infórmate sobre este brote y cómo protegerte.

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