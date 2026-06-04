Leche Bronca Provoca Brote de Campylobacter; Hay 60 Casos Sospechosos
Al menos 45 personas han enfermado de campilobacteriosis por el consumo de leche bronca en Idaho; autoridades investigan el brote
Brote de Campilobacter suma 60 posibles contagios. Foto: AFP
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¡Alerta en Idaho! 45 casos confirmados de campilobacteriosis por leche bronca. ¿Conoces los riesgos de consumir leche sin pasteurizar? Infórmate sobre este brote y cómo protegerte.
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PorRedacción N+
Al menos 45 personas han enfermado de campilobacteriosis por consumir lechebronca en Idaho, Estados Unidos. Las autoridades han identificado 60 casos sospechosos e investigan el brote infeccioso.
La campilobacteriosis es una enfermedad infecciosa provocada por bacterias del género Campylobacter.
Esta enfermedad, que produce una diarrea a veces acompañada de sangre, es una de las más comunes que se contagian por el consumo de productos lácteos sin pasteurizar.
La riesgosa moda de consumir leche broca
Autoridades sanitarias de Idaho han reportado un brote de campilobacteriosis por el consumo de leche bronca, es decir, aquella que no fue pasteurizada. En Estados Unidos ha crecido en los últimos años la venta de estos productos y su presencia en los anaqueles es cada vez mayor, pese a que representan riesgos sanitarios ineludibles. La pasteurización es un proceso térmico que elimina los posibles agentes patógenos en alimentos.
Durante este proceso, los líquidos son sometidos a altas temperaturas, aunque inferiores a los cien grados, y después se les enfría rápidamente. Esto permite disminuir la cantidad de bacterias y hongos presentes en el alimento, sin modificar sus propiedades nutrimentales ni modificar su sabor. Además, el proceso inventado por Louis Pasteur extiende la vida útil de los alimentos.
No obstante, en los últimos años algunos consumidores también han buscado alternativas a los lácteosindustriales. Algunos han recurrido a la leche bronca, aquella que no ha sido procesada y que representa un riesgo para la salud. Cabe señalar que todas las autoridades sanitarias alrededor del mundo desaconsejan el consumo de este tipo de productos lácteos.
Alertan por brote de Campylobacter
Ahora, el Departamento de Salud y Bienestar de Idaho ha advertido por un brote de campilobacteriosis que habría iniciado desde el 19 de mayo. Hasta el momento se han confirmado en laboratorio 45 casos, aunque las autoridades admiten que no todos los posibles pacientes se han sometido a pruebas.
El género Campylobacterse distingue bajo el microscopio por una peculiar forma retorcida, semejante a una S. Además de la leche cruda, también es posible encontrarlos en el pollo que no ha sido cocido debidamente. Una peculiaridad de este microorganismo es que hacen falta muy pocas bacterias para causar una infección en una persona.
La campilobacteriosis provoca una diarrea líquida, que en muchos casos incluye la presencia de sangre. También produce dolor abdominal, calambres, dolor estomacal y fiebre.