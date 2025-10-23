¿Dónde Surten Recetas de Licenciados en Enfermería y Pasantes? Aquí Abastecen Medicamentos

¿Sabías que los licenciados en Enfermería y pasantes de varias carreras del sector salud ya pueden prescribir medicamentos? Se trata de una nueva medida establecida el 21 de octubre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en donde además se dio a conocer dónde se pueden surtir las recetas que emitan estos profesionales.

Aquí en N+ te damos a conocer dónde se abastecen los fármacos prescritos por enfermeros y pasantes, así como los datos que deben llevar sus recetas.

¿Quiénes pueden prescribir medicamentos, según el nuevo acuerdo?

En primera instancia, te recordamos que según el nuevo acuerdo publicado en el DOF, estas personas son las que ahora pueden prescribir medicinas:

Licenciados en Enfermería .

. Pasantes de la carrera de Enfermería .

. Pasantes de la carrera de Medicina Homeopática.

Pasantes de la carrera de Cirujano Dentista.

Ellos podrán prescribir medicamentos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.

Se trata de fármacos de varios grupos: Analgesia, cardiología, dermatología, endocrinología y metabolismo, para enfermedades infecciosas y parasitarias, afecciones inmunoalérgicas, gastroenterología, gineco-obstetricia, hematología, intoxicaciones, neumología, neurología, oftalmología, otorrinolaringología, planificación familiar, reumatología y traumatología, vacunas, toxoides, inmunoglobulinas y antitoxinas, así como nutriología.

Los grupos que quedaron excluidos, es decir, que no pueden recetar, son medicamentos de anestesia, oncología y psiquiatría.

¿Dónde surten recetas prescritas por enfermeros y pasantes?

De acuerdo con el acuerdo publicado en el DOF, respecto a los nuevos lineamientos de la Ley General de Salud, las recetas emitidas por enfermeros y pasantes citados anteriormente, “podrán surtirse en cualquier botica, droguería o farmacia legalmente instalada que cumplan los requisitos legales para la instalación de estos establecimientos”.

Sin embargo, se debe tener cuidado con los datos que debe contener la receta. Según el capítulo IV “de la emisión y surtido de las recetas”, éstas deben tener los siguientes datos:

Datos de quien prescribe:

Nombre completo.

Número de Cédula Profesional o autorización provisional para ejercer como pasante que le haya otorgado la autoridad educativa competente.

Profesión y nombre de la Institución de Educación Superior en que cursó los estudios de licenciatura.

Firma autógrafa o, en caso de contar con los medios tecnológicos autorizados, firma electrónica validable.

Domicilio completo del establecimiento de atención médica al que presta sus servicios.

Datos de la prescripción:

Fecha de emisión y vigencia.

Modalidad de la prescripción: Las recetas emitidas por las personas licenciadas en enfermería y pasantes de esta carrera deberán indicar la modalidad de prescripción, ya sea inicial o autónoma, o colaborativa. En caso de ser colaborativa, indicar los datos del profesional de salud (nombre completo y número de cédula profesional) que prescribió inicialmente o autorizó la prescripción y la fecha en que la realizó.

Denominación genérica del medicamento.

Clave del Compendio Nacional de Insumos para la Salud.

Cantidad de presentaciones a surtir, forma farmacéutica, vía de administración, concentración y contenido por caja o frasco.

Dosis, frecuencia y tiempo de duración del tratamiento.

Datos del paciente:

Nombre completo.

Fecha de Nacimiento.

Peso del paciente.

Edad.

