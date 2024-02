Estos son seis trucos caseros para evitar cucarachas en casa

Foto: Getty Images

1.Bicarbonato y azúcar en polvo

2.Plantas aromáticas y especies

Foto: Getty Images

3. Jugo de limón

4.Vinagre

5.Tu mascota

Foto: Getty Images

6.La cebolla y el polvo bórico

Las cucarachas en casa se pueden presentar por diversas razones, una de ella se debe a que hay alimentos fuera de contenedores y otra es debido a una limpieza deficiente del hogar, pero en serio mala. Otra razón por la que pueden estar en tu casa es porque puede haber una fuga en alguna de tus tuberías. Es importante mencionar que las cucarachas aparecen comúnmente en ambientes húmedos.Es por esto que vamos a darte seis trucos caseros para evitar la plaga de cucarachas en tu casa, estos tips están libres de productos que tengan químicos que puedan ser dañinos para la salud.El bicarbonato de sodio es una sustancia que puede resultar letal a la hora de acabar con las. Sin embargo, éstas no se sentirán atraídas si no existe la presencia de un olor o sabor dulce. La recomendación es realizar una mezcla de este producto junto con el azúcar, creando la mezcla perfecta que ingerirán estos insectos.Para esto, debes combinar en un recipiente ambos productos a partes iguales y aplicarlo en aquellos rincones del hogar donde haya presencia de cucarachas. Especies como la menta o el laurel parecen tener las propiedades oportunas para alejar las. También especias fuertes como el ajo molido, cebolla ochile en polvo ayudarán a disminuir su presencia. Sólo debes espolvorearlo en los donde viste cucarachas. De esta manera disminuyen las posibilidades de que alguno de estos animales acceda al interior de tu hogar.El limón es a menudo un remedio casero popular para muchos insectos, incluyendo las. Las cucarachas insectos odian el olor ácido que ofrece el limón. Para ello, limpiar las superficies, suelos, lavabos y duchas con una solución de limón y agua o con un producto de limpieza que contenga limón perfumado reducirá su aparición.Otros de los productos estrella para la limpieza y para terminar con los problemas dees el vinagre. Para que surja su efecto es necesario realizar una mezcla de agua y vinagre blanco que posteriormente debemos rociar por las zonas conflictivas de la casa.Si eres un amante de todos los animales, quizá esta opción no te parezca algo descabellado. Si tienes un gato y ya forma parte de la familia, probablemente agradecerás la habilidad de estos pequeños felinos a la hora de cazarlos. ,Y al igual que el gato, animales como las lagartijas y los gorriones también pueden ayudarte a acabar con el problema de lasUno de los remedios más utilizados para eliminarlas es crear una pasta muy barata y súper efectiva. Es necesario mezclar media cebolla picada, media taza de harina común, agua, una pizca de azúcar y 3 o 4 cucharitas de polvo bórico.Ya una vez hecha la pasta, aprovecha los tapones de las botellas para ubicar la mezcla dentro y distribuirlas por las estancias de tu hogar en las que suelen aparecer. Pero ojo, ten cuidado si tienes mascotas ya que puede resultar tóxico.