La empresa farmacéutica Moderna anunció que retomará el desarrollo de una vacuna contra el hantavirus. El anuncio ha repercutido en la bolsa de valores, donde las acciones de la compañía subieron un 12% durante el viernes.

Moderna desarrolló una vacuna contra la covid que usaba tecnología de RNA mensajero.

desarrolló una vacuna contra la que usaba tecnología de RNA mensajero. La empresa retomará una investigación hecha previamente en colaboración con el Ejército de Estados Unidos.

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Moderna busca vacuna contra hantavirus

La empresa biotecnológica Moderna escaló este viernes un 12% en la bolsa de valores. La subida llegó tras el anuncio de que retomarían el desarrollo de una vacuna contra el hantavirus, que ha provocado un brote con tres muertos a bordo del crucero HV Hondius.

Hasta el momento se ha confirmado el virus Andes en seis pacientes. Además de los casos sospechosos, varias personas se mantienen en observación, tanto a bordo del crucero como en tierra.

Moderna, que se volvió ampliamente conocida por su vacuna contra la covid-19, ha realizado investigaciones iniciales sobre una vacuna para los hantavirus en coordinación con el Instituto de Investigación Médica del Ejército de EUA para Enfermedades Infecciosas.

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Además de este desarrollo, la empresa estadounidense declaró que participa en una “potencial inmunización” contra los hantavirus con el Centro de Innovación en Vacunas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Corea. Estos estudios comenzaron mucho antes del brote ocurrido en el crucero que viaja por el Atlántico y que partió desde Argentina.

Un portavoz de Moderna declaró al respecto a la agencia Bloomberg:

“Estos esfuerzos realmente están en fase temprana y en marcha, y reflejan la gran responsabilidad de Moderna para desarrollar medidas contra enfermedades infecciosas emergentes”.

No hay vacuna contra el hantavirus, pero varias investigaciones ya trabajan en ello

En este momento, no existe una vacuna que prevenga el contagio del hantavirus, un patógeno cuyo reservorio natural se encuentra en roedores.

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En Asia se emplea una vacuna que protege únicamente contra la fiebre hemorrágica que produce esta enfermedad y que suele acompañarse de un daño renal. No obstante, el fármaco no previene la enfermedad respiratoria que provoca el hantavirus.

Este no es el único esfuerzo que existe en este momento para conseguir una vacuna contra el virus Andes, que ha protagonizado el brote a bordo del HV Hondius. La Universidad de Concepción, en Chile, trabaja activamente en un fármaco contra este patógeno. Chile y Argentina son los dos países donde es endémica la infección zoonótica por este virus.

El virus Andes sobresale entre los demás hantavirus por su capacidad para contagiarse entre personas, aunque de forma limitada y tras una exposición prolongada.

El valor en la bolsa de Moderna cayó tras culminar la emergencia por la pandemia de covid-19, en 2021. Sin embargo, a lo largo de esta semana ha mostrado una subida del 20% en Wall Street, ante el interés público por el hantavirus.

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Con información de EFE