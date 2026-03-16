OPS Emite Alerta por Incremento de Casos de Fiebre Amarilla, ¿Incluye a México?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta por la detección atípica de casos de fiebre amarilla en el continente. Te contamos a qué se debe esta alerta y si México se encuentra entre los países afectados por este virus transmitido por mosquitos.

La OPS advirtió sobre la observación de casos de fiebre amarilla en áreas sin antecedentes históricos de esta enfermedad.

advirtió sobre la observación de casos de fiebre amarilla en áreas sin antecedentes históricos de esta enfermedad. Históricamente, el golfo de México ha sido susceptible a epidemias de fiebre amarilla.

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OPS advierte sobre casos de fiebre amarilla en Sudamérica

La OPS emitió una nueva alerta epidemiológica sobre la transmisión sostenida de fiebre amarilla en partes de Sudamérica. Según se lee en el comunicado, desde septiembre de 2024 se han notificado casos en áreas donde no se habían registrado previamente, fuera de la Amazonía, principal foco de los contagios.

Ante el incremento de casos en regiones que no suelen presentar contagios del virus, la OPS pidió a los estados miembros fortalecer la vigilancia epidemiológica. Además, recomendó intensificar las campañas de vacunación en poblaciones en riesgo.

En 2025, se confirmaron 346 casos de fiebre amarilla, así como 143 fallecimientos, en siete países de la región. Los países que presentaron más casos fueron Brasil (con 120 contagios y 48 muertes) y Colombia (con 125 contagios y 46 defunciones). También se presentaron casos en Bolivia, Ecuador, Guyana, Perú y Venezuela.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral hemorrágica de gran peligrosidad que se contagia principalmente a través del mosquito Aedes aegypti. La enfermedad caracterizada por altas fiebres, afecta el hígado y los riñones, lo que causa una coloración amarillenta de la piel y los ojos. Este síntoma, conocido como ictericia, es responsable del mote de fiebre amarilla.

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¿Fiebre amarilla podría llegar a México?

La alerta epidemiológica emitida por la OPS exclye a Centroamérica y América del Norte, por lo que México no está entre los países afectados. No obstante, en otras épocas nuestro país ha sido severamente afectado por la fiebre amarilla.

Históricamente, el Golfo de México padeció múltiples epidemias de esta enfermedad infecciosa también conocida como vómito negro. Ante los frecuentes brotes en zonas como Tuxpan y el Puerto de Veracruz, la fiebre amarilla fue “usada” por México como un arma contra las invasiones en el siglo XIX.

Antonio López de Santa Anna, por ejemplo, “encaminó” a los invasores estadounidenses por zonas con presencia del vómito negro en la región del Sotavento, en Veracruz. Los estragos continuaron hasta el siglo XX; según datos oficiales, a inicios de siglo un brote cobró la vida de mil 583 personas.

México erradicó oficialmente la fiebre amarilla en 1963, debido a grandes campañas gubernamentales. No obstante, el mismo responsable de su contagio, Aedes aegypti, aún está presente en el país y es el principal vector de enfermedades como el dengue. Por ello, México mantiene una vigilancia epidemiológica constante para impedir que regrese esta enfermedad al territorio nacional.

Cabe señalar que no existe un tratamiento específico contra la fiebre amarilla. No obstante, la vacunación es la medida más eficaz para prevenir los contagios. La OPS señala que una sola dosis de la vacuna proporciona protección de por vida.

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