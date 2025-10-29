Tu Vajilla te Puede Estar Matando: Detectan Esta Sustancia Altamente Tóxica en Utensilios

Tu vajilla podría ser un riesgo para tu salud, en N+ te compartimos por qué las autoridades mexicanas y especialistas alertaron sobre una sustancia tóxica que está en tus utensilios de uso cotidiano.

Especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública advirtieron sobre los efectos tóxicos de una sustancia que suele estar presente en los utensilios de cocina.

Video: Detectan Juegos Infantiles con Plomo en Parques de Torreón

En el marco de la Semana Internacional para la Prevención de la Intoxicación por Plomo, los especialistas del INSP alertaron sobre los riesgos del uso de vajillas y utensilios de barro vidriado con plomo, una práctica tradicional en México que representa una de las principales fuentes de exposición a este metal pesado.

Nota relacionada: Plomo en la Casa: Pinturas Domésticas Con Altas Concentraciones de este Compuesto Tóxico.

¿Por qué el plomo es perjudicial para la salud?

De acuerdo con Martha M. Téllez Rojo, profesora e investigadora del Centro de Investigación en Nutrición y Salud (CINyS) del INSP, el plomo puede ingresar al organismo por diversas vías, como la ingestión de alimentos contaminados, la inhalación de partículas en el aire, el uso de cosméticos con plomo e incluso la transmisión materno-fetal durante el embarazo.

Una vez dentro, el plomo se puede acumular en órganos vitales como el cerebro, el hígado, los riñones y los huesos, lo cual puede generar daños que, aunque silenciosos, pueden afectar gravemente el desarrollo cognitivo y físico, especialmente en niños y niñas.

¿Cómo evitar los daños por plomo?

La Secretaría de Salud recomendó lo siguiente para prevenir los daños por plomo:

Evitar el uso de vajillas o cazuelas de barro vidriado si no se sabe si son libres de plomo, especialmente durante el embarazo.

Mantener una dieta rica en calcio, hierro y zinc, que ayuda a reducir la absorción del metal en el organismo.

Consumir frutas y verduras frescas y evitar ambientes donde se manipule plomo, como talleres o fundidoras.

Historias recomendadas:

FBPT