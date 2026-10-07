Seguridad

Refugios Temporales Permanecen Disponibles Ante Lluvias en San Luis Potosí

Las autoridades mantienen vigilancia en cuerpos de agua y zonas naturales ante posibles incrementos en los niveles derivados de las precipitaciones

Protección Civil Mantiene Refugios Listos ante Crecientes en SLPProtección Civil Mantiene Refugios Listos ante Crecientes en SLP. Foto: N+

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Protección Civil permanece desplegada en las distintas regiones y pide a la población respetar los cierres para evitar situaciones que requieran labores de rescate.

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