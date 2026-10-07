Refugios Temporales Permanecen Disponibles Ante Lluvias en San Luis Potosí

Ante las lluvias registradas en San Luis Potosí, los municipios mantienen disponibles refugios temporales y vigilancia en ríos, presas, lagunas y parajes naturales, debido al riesgo de crecientes e inundaciones.

El secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, informó que hasta el momento no ha sido necesario trasladar personas a los albergues, aunque el personal de Protección Civil permanece desplegado en las distintas regiones del estado.

El funcionario señaló que los refugios se encuentran habilitados prácticamente en todos los municipios y que las coordinaciones locales mantienen un monitoreo constante de las condiciones.

Torres Sánchez hizo un llamado a la población a evitar ingresar a corrientes de agua, parajes cerrados o zonas donde exista riesgo por el incremento de los niveles, además de respetar los cierres y las recomendaciones emitidas por las autoridades.

Advirtió que ignorar estas restricciones no solo pone en riesgo a quienes ingresan a las zonas afectadas, sino también a las personas que posteriormente tendrían que participar en labores de rescate.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente ante posibles cambios en las condiciones y reiteraron el llamado a priorizar la integridad física durante la temporada de lluvias.