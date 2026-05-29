¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 29 de Mayo de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 29 de mayo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este viernes, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

Este viernes 29 de mayo de 2026, las autoridades reportaron las siguientes afectaciones o incidentes viales en esta autopista:

8:17 horas : Carga vehicular en el km 56, dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

4:29 horas : Se restableció la circulación en el km 146, dirección Querétaro, luego de que fue atendido un accidente en la zona.

00:34 horas: En el km 146, dirección a Querétaro, se registró reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance y salida del camino de tracto camión).

Mientras que el jueves 28 de mayo, se reportó lo siguiente:

09:00 horas: Reducción de carriles del km 194 al 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

09:03 horas: Reducción de carriles del km 153 al 158, dirección CDMX, por labores de mantenimiento.

09:42 horas: Carga vehicular a la altura del km 42, dirección Querétaro, en la salida al poblado de Teoloyucan (zona industrial).

12:26 horas: Carga vehicular en el km 56, dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

12:30 horas: Lluvia a la altura del km 84. Capufe pide disminuye velocidad y manejar con precaución.

13:22 horas: En el km 38, dirección Querétaro, reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camión y automóvil).

20:38 horas: En el km 56, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por atención de choque por alcance múltiple entre tracto camión, autobús y automóviles.

Bloqueo en la caseta de Tepotzotlán

Familiares y amigos de Brenda Aguilar Guadalupe realizan un bloqueo en la caseta de Tepotzotlán para exigir su localización con vida, la joven desapareció hace tres meses y 11 días.

En entrevista con N+FORO, la mamá de Brenda Aguilar señaló que estando en la protesta recibió un mensaje en el que le dicen que su hija ya está muerta.

Estando aquí me llegaron unos mensajes de solicitud de Messenger, donde me dicen que para qué hago todo esto, para qué hago lo del paro en castea, de plumas, que mi hija está muerta, que busque bien porque mi hija ya está muerta.

Dijo que está desperada y con temor "me están vigilando, saben lo que yo estoy haciendo, yo tuve que salir de mi casa porque no tengo ni protección ni nada, no hay patrullas, no hay luz, no hay nada”.

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras

ICM