Así Fue la Riña en Penal de Mazatlán: Recuento Minuto a Minuto del Ataque con 10 Muertos

Una riña en el Centro Penitenciario de El Castillo, al sur de Mazatlán, Sinaloa, dejó 10 personas muertas y 16 heridas. Entre las víctimas mortales hay nueve personas privadas de la libertad y un niño de dos años que se encontraba de visita familiar, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

El enfrentamiento movilizó a corporaciones estatales y federales, mientras familiares de los internos permanecieron afuera del penal para conocer la situación de sus seres queridos.

¿A qué hora comenzó la riña, cómo se desplegaron las fuerzas de seguridad y cuándo se confirmó el saldo de víctimas? En N+ te presentamos el recuento minuto a minuto de los hechos en el penal de El Castillo, desde los primeros reportes hasta las exigencias de los familiares.

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Riña en el penal de Mazatlán: minuto a minuto

10:00 horas. De acuerdo con Sinuhé Téllez López, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, la riña comenzó en el módulo 4 y posteriormente se extendió al módulo 5. El personal del centro penitenciario escuchó disparos, por lo que los custodios acudieron a atender la situación.

Tras la alerta, se activó el código rojo para movilizar al Grupo Interinstitucional.

10:30 horas. Una visitante identificada como Nora relató que, al escuchar las detonaciones, ella y otras personas se refugiaron en los juzgados del penal.

12:14 horas. Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional llegaron al centro penitenciario, que quedó rodeado por fuerzas de seguridad. También se reportó el sobrevuelo de un helicóptero. En el operativo participaron autoridades estatales, el Ejército Mexicano y fuerzas navales.

13:00 horas. De acuerdo con el testimonio de Nora, comenzó la salida del personal de los juzgados. La visitante señaló que les pidieron permanecer en el lugar debido al cierre de los accesos.

Durante las primeras horas de la emergencia, videos difundidos en redes sociales mostraron las detonaciones que se escuchaban desde el interior del centro penitenciario.

13:30 horas. Las autoridades localizaron dos armas cortas calibre 9 milímetros. También informaron que se investigará cómo ingresaron al penal y si alguna persona que trabaja en las instalaciones facilitó su entrada.

15:35 horas. Personal del penal informó a los familiares que la situación estaba controlada y les pidió mantener la calma. Asimismo, les indicó que no podían ingresar por razones de seguridad.

17:33 horas. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que 10 personas habían muerto: nueve internos y un niño de dos años. Además, reportó 16 personas privadas de la libertad heridas, quienes fueron trasladadas para recibir atención médica prehospitalaria.

La dependencia informó que el Grupo Interinstitucional logró controlar la situación y que se mantenía la presencia de las autoridades para garantizar la seguridad del centro penitenciario. También se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para investigar lo ocurrido.

18:13 horas. Familiares de los internos exigieron ingresar al penal para conocer la situación de sus seres queridos. En medio de la incertidumbre, algunas personas retiraron una reja y se acercaron al acceso del centro penitenciario.

18:22 horas. Elementos antimotines de la Secretaría de Marina salieron del penal, mientras los familiares permanecían afuera a la espera de información.

Las visitas al centro penitenciario quedaron suspendidas como medida preventiva.

18:59 horas. Sobre el número de personas que dispararon durante la riña, las autoridades señalaron que corresponderá a la Fiscalía General del Estado determinarlo como parte de las investigaciones.

"La Fiscalía deberá esclarecer cómo ocurrieron los hechos, quiénes participaron en la agresión y si hubo personas que facilitaron el ingreso de las armas al centro penitenciario", sostuvo Téllez López, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa.