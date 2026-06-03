Detienen a Líder Criminal y 10 Más en Acapulco; Extorsionaban a Prestadores de Turismo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, dio a conocer a través de sus redes sociales este miércoles 3 de junio de 2026 que fueron detenidas 11 personas en nueve cateos, entre ellas Jesús “N”, presunto líder de una organización criminal dedicada a extorsionar a prestadores de servicios turísticos en Acapulco, Guerrero.

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la Presidenta @Claudiashein y derivado de varias denuncias anónimas, labores de inteligencia e investigación en Acapulco, Guerrero, @FGRMexico @SEMAR_mx @SSPCMexico y las autoridades del estado de Guerrero… pic.twitter.com/PFhNEfwtwa — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 3, 2026

Autoridades federales informaron que durante los operativos aseguraron lo siguiente:

Armas de fuego

Narcóticos

Documentación relevante

Equipos tecnológicos

Tres armas cortas

23 teléfonos celulares

Tabletas y equipos de cómputo

Dinero en efectivo

Tres vehículos

¿Cómo detectaron a la banda de extorsionadores?

Se informó que las detenciones fueron derivadas de denuncias ciudadanas anónimas y en seguimiento a líneas de investigación, de esta forma los agentes de seguridad identificaron domicilios utilizados por un grupo de personas que intimidaban y exigían cuotas a prestadores de servicios turísticos para permitirles trabajar en playas y áreas de alta afluencia en la zona de la costera Miguel Alemán.

Dicha detención ocurrió en el marco de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, en Guerrero, en la que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado.

Extorsionadores secuestraban

Derivado de una denuncia anónima, se tuvo conocimiento que desde 2020, en la Costera Miguel Alemán Valdés del puerto de Acapulco, un grupo de personas encabezado por Jesús "N" intimidaba, amenazaba y extorsionaba a prestadores turísticos de la zona, a quienes exigía cuotas para poder brindar sus servicios en la playa, además de imponerles multas en caso de no pagar o no asistir a los “barridos”.

Víctimas son “tableadas” o privadas de la libertad

Algunas víctimas son “tableadas” o privadas de la libertad. • En algunos casos, los presuntos agresores han despojado a personas de su patrimonio, como es el caso del Restaurante “Los Panchos”, así como de zonas donde los prestadores de servicio atienden al turismo.

Harfuch destaca acciones para combatir la violencia

Aseguró que estas acciones refrendan el compromiso del Gobierno de México de combatir con toda firmeza a quienes lucran con el miedo y la violencia.

Preció que la “extorsión no será tolerada, se continuará actuando con determinación para desmantelar organizaciones criminales, proteger a la ciudadanía y garantizar la seguridad de quienes viven del turismo”.

invitó a la ciudadanía a observar las fotos de los detenidos y “denunciar con la garantía de absoluta seguridad en sus denuncias”.

Harfuch explicó, que, de los 11 detenidos, siete cuentan con orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer extorsión

HVI