Detienen a Líder Criminal y 10 Más en Acapulco; Extorsionaban a Prestadores de Turismo

Durante los operativos se aseguraron armas de fuego, narcóticos, documentación relevante y equipos tecnológicos

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Detienen a 11 Personas por Extorsión a Prestadores de Servicios Turísticos en Acapulco

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Entre los detenidos destaca el nombre de Jesús “N”, presunto líder de una organización criminal dedicada a extorsionar a prestadores de servicios turísticos en Acapulco

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