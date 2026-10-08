Seguridad

Desmantelan Red que se Hacía Pasar por Ministros, Gobernadores y Alcaldes para Extorsionar

Los detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario de Almoloya y fueron vinculados a proceso

Desmantelan Red de Extorsionadores que Usaba IA y Suplantaba Identidad de Servidores PúblicosDesmantelan Red de Extorsionadores que Usaba IA y Suplantaba Identidad de Servidores Públicos. Foto: SSPC

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Desmantelan red de extorsionadores que usaba IA para suplantar a altos funcionarios. Los detenidos ya están en Almoloya.

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