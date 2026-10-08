Desmantelan Red que se Hacía Pasar por Ministros, Gobernadores y Alcaldes para Extorsionar

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, desmanteló una red criminal dedicada a la extorsión y suplantación de identidad de altos funcionarios públicos, como gobernadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presidentes municipales y hasta gobernadores.

Durante el operativo se detuvo a Luis 'N', Liliana 'N', Luis Samuel 'N', Aimee de Guadalupe 'N' y Agustín Arturo 'N', quienes fueron ingresados al Centro Penitenciario de Almoloya y vinculados a proceso bajo la medida de prisión preventiva justificada.

El presunto líder del grupo, Luis 'N', fungió como tesorero general y secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán entre 2012 y 2013, además de ocupar otros cargos en la función pública. Contaba con antecedentes por peculado e inhabilitación administrativa en Michoacán, antecedentes que no le impidieron aprovechar su conocimiento de las estructuras gubernamentales y su red de relaciones para operar un esquema de extorsión desde un inmueble ubicado en Metepec, Estado de México.

El grupo contactaba a sus víctimas mediante llamadas y mensajes a sus teléfonos personales. Primero, alguien se hacía pasar por secretario particular de un funcionario para generar confianza y solicitar datos de contacto. Después, otro integrante asumía la identidad de un personaje de alto nivel y pedía dinero para supuestas operaciones políticas, agilizar pagos, incorporar personas a puestos públicos o recomendar la contratación de servicios.

Para reforzar el engaño utilizaban números telefónicos con fotografías, nombres y logotipos de instituciones o gobiernos. Las autoridades también detectaron el uso de inteligencia artificial para imitar voces de funcionarios y crear conversaciones falsas que posteriormente enviaban a las víctimas.

Entre los casos investigados se encuentra el intento de extorsión a representantes de una empresa dedicada al desarrollo de tecnología para documentos de identidad de alta seguridad. Los presuntos integrantes del grupo les ofrecieron un contrato y posteriormente solicitaron una cantidad de dinero.

La investigación ubicó el centro de operaciones en una residencia del fraccionamiento La Providencia, en Metepec, Estado de México. Durante un cateo fueron asegurados equipos telefónicos, tarjetas SIM de distintas compañías y vehículos de alta gama.

Las autoridades identificaron al menos 19 teléfonos celulares que habrían sido utilizados con las tarjetas SIM aseguradas y que coinciden con números relacionados con algunas de las víctimas.

Según la Fiscalía del Estado de México, los cinco detenidos fueron vinculados a proceso el pasado 6 de octubre por el delito de extorsión y se les impuso prisión preventiva justificada. Fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya.