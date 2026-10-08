Caen Tres Personas por el Presunto Robo de una Imagen de San Judas Tadeo en León

El pasado martes a las 3:44 de la tarde, se llevó a cabo el presunto robo de una imagen religiosa, un San Judas Tadeo de un metro 70 centímetros de alto. Los hechos se registraron en uno de los pasajes peatonales de la zona centro de León, Guanajuato.

En un video captado por las cámaras de seguridad del comercio, se puede ver como un hombre toma la imagen y se va corriendo, mientras otro vigila.

Sin embargo, de acuerdo a personal del lugar, se trató de al menos 7 personas quienes participaron en el presunto delito. Tres mujeres entraron al negocio a preguntar por artículos, mientras otro hombre estaba viendo los productos, y dos más toman a San Judas Tadeo.

Una persona más se encontraba afuera del comercio vigilando, para después escapar en distintas direcciones. Autoridades actualmente han dado a conocer que se han detenido a 3 personas que aparentemente participaron en los hechos.

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Una mujer, Araceli de 42 años, Luis Fernando de 42 años y Luis de 26 años, fueron presentados ante los agentes pertinentes quienes se encargarán de deslindar responsabilidades.

Hasta el momento se continúa buscando a los cuatro involucrados más en el presunto robo de la imagen religiosa que tiene un costo de 6 mil 800 pesos.