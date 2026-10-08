Seguridad

Caen Tres Personas por el Presunto Robo de una Imagen de San Judas Tadeo en León

Fue el pasado martes cuando se registraron los hechos en la zona centro del municipio, cámaras de seguridad captaron el momento

Caen Tres Personas por el Presunto Robo de una Imagen de San Judas Tadeo en León.Caen Tres Personas por el Presunto Robo de una Imagen de San Judas Tadeo en León. Foto: N+

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Autoridades todavía buscan a mínimo 4 personas más que participaron en la aparente sustracción de la imagen religiosa de un local comercial.

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