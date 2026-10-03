Marina Aclara Despliegue de 500 Militares de EUA en la Frontera con México

La Secretaría de Marina aclaró la información sobre el despliegue de aproximadamente 500 elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la zona del Valle del Río Grande, Texas, y señaló que estas acciones forman parte de operaciones coordinadas entre ambos países.

De acuerdo con la dependencia, se trata de operaciones espejo, cuyo objetivo es reforzar la seguridad fronteriza, mejorar las capacidades de detección y resguardar la soberanía de cada país.

En el lado mexicano, la Armada de México, a través del Sector Naval de Matamoros, Tamaulipas, realiza despliegues operativos en la franja fronteriza de su jurisdicción como parte de la Operación Sable. Para estas tareas cuenta con 159 elementos navales, 11 vehículos y dos drones.

Por su parte, el Comando Norte de Estados Unidos informó, a través de sus cuentas oficiales, que como parte de la Operación Vanguardia Ardiente lleva a cabo el despliegue de aproximadamente 500 elementos de sus Fuerzas Armadas.

La Marina señaló que la relación entre México y Estados Unidos se desarrolla bajo cuatro ejes de la política binacional: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

La dependencia indicó que mantendrá las labores de vigilancia y seguridad en la frontera norte y precisó que cualquier mecanismo de cooperación o intercambio de información se realiza mediante los canales institucionales establecidos, respetando las atribuciones y jurisdicción de cada país.