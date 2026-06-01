Encuentran Casi Una Tonelada de Presunta Metanfetamina Entre Cargamento de Jícamas en Durango

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron cerca de una tonelada de probable metanfetamina oculta en un tractocamión cargado con jícamas y detuvieron en flagrancia al conductor de la unidad en el estado de Durango.

La acción se derivó de una denuncia anónima que permitió a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) iniciar una investigación. Como parte de las indagatorias, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se desplegaron en las inmediaciones de la carretera León Guzmán, en el municipio de Gómez Palacio.

Sorpresa bajo las jícamas

En el operativo fue detenido Manuel “N”, quien conducía un tractocamión con caja refrigerada que transportaba jícamas. Durante la inspección, los agentes localizaron aproximadamente 916 kilogramos de una sustancia con características de metanfetamina ocultos en un compartimento acondicionado debajo de la caja refrigerada.

FGR

De acuerdo con la FGR, la droga se encontraba escondida entre 369 cajas y contenedores de plástico. La unidad había salido del estado de Nayarit y tenía como destino la ciudad de Tijuana, Baja California.

El detenido, junto con el vehículo y la probable droga asegurada, fue puesto a disposición de la delegación de la FGR en Baja California, donde se continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica por la probable comisión de delitos contra la salud.