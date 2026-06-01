Encuentran Casi Una Tonelada de Presunta Metanfetamina Entre Cargamento de Jícamas en Durango

Un hombre fue detenido en Gómez Palacio cuando transportaba 916 kilos de aparente metanfetamina escondidos en un tractocamión lleno de jícamas, con destino a Tijuana.

Estas son las jícamas abajo de las que estaba la drogaFGR

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