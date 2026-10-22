Seguridad

Vinculan a Proceso a Iván ’N’, ‘El Comandante Cromo’, Líder de 'Los Cromos'

El sujeto está presuntamente vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación

Iván ’N’, 'El Comandante Cromo', fue detenido en Guadalajara, JaliscoIván ’N’ fue detenido en Guadalajara, Jalisco. Foto: FGR

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Iván 'N', alias 'El Comandante Cromo', líder de Los Cromos, vinculado al CJNG, enfrenta cargos por armas y drogas. Sigue en prisión preventiva.

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Vinculan a Proceso a Iván ’N’, ‘El Comandante Cromo’, Ligado con el CJNG | N+