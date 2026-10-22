Vinculan a Proceso a Iván ’N’, ‘El Comandante Cromo’, Líder de 'Los Cromos'

Iván ’N’, alias El Comandante Cromo, presunto líder de Los Cromos, grupo delictivo ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El Comandante Cromo fue detenido la semana pasada en Guadalajara, Jalisco. De acuerdo con las investigaciones, el grupo Los Cromos está relacionado con delitos como homicidio, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas.

El sujeto cuenta con tres órdenes de aprehensión por homicidio calificado. Además, su organización criminal está presuntamente relacionada con el asesinato de una niña de cuatro años de edad, en Juchitán, Oaxaca.

Las autoridades habían ofrecido una recompensa de hasta dos millones de pesos por información que permitiera su captura.

En la audiencia se fijó plazo de un mes para la investigación complementaria. Iván ’N' continuará en prisión preventiva en el penal de máxima seguridad El Altiplano en Almoloya, Estado de México.

La FGR apuntó que a Iván ’N’ se le “presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”.

Con información de N+.

RMT