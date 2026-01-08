Ataque en Culiacán Hoy: Asesinan a Comisaria de Bachigualatito y Dejan Herido a su Hermano

El ejido de Bachigualatito, en Culiacán, vivió momentos de pánico, después de que se reportaran detonaciones de arma de fuego a tempranas horas.

La comisaria del ejido, Mirna Karime “N”, de 40 años de edad, fue asesinada a balazos la mañana de este jueves 8 de enero, luego de un ataque armado registrado en su propio domicilio.

La comisaria fue asesinada y su hermano resultó lesionado

De acuerdo con la información disponible, la agresión fue perpetrada por civiles armados cuando la mujer se encontraba junto a su hermano, Daniel, quien resultó lesionado por impactos de bala en ambas piernas. Paramédicos acudieron al lugar y trasladaron al herido a un hospital para recibir atención médica, mientras que Mirna Karime perdió la vida en el sitio.

El ataque ocurrió sobre la calle Benigno Aispuro, a un costado de una tortillería y frente a una cancha de futbol, lo que generó alarma entre vecinos de la zona.

Elementos de seguridad acudieron al lugar para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes.

