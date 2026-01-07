Descubren Nueva Modalidad Para Producir Mariguana en Macetas; Destruyen 7 Plantíos en Sinaloa

El Ejército Mexicano aseguró un área de plantíos de mariguana localizada y asegurada en lo alto de la sierra del municipio de Badiraguato, Sinaloa, casi en los límites de los estados de Chihuahua y Durango.



Fue mediante recorridos de reconocimiento por tierra y aire que elementos del mando especial Badiraguato localizaron una zona de cultivos con 7 plantíos, con alrededor de 2,100 metros cuadrados de mariguana en crecimiento.

Ricardo Ortega Ortega, comandante de Comando Especial Badiraguato explicó detalles del operativo para la destrucción del plantío:

Nosotros tenemos un despliegue que ya por estadística establecemos base de operaciones en lugares donde ya sabemos que por las características del terreno se llevan a cabo estas clases de cultivos, entonces hace aproximadamente ocho días se estableció una base de operaciones en esta área y el día de ayer se localizó estos plantíos que son alrededor de siete plantíos en esta área

Con una nueva modalidad, los civiles que se dedican a este trabajo ilícito llevan un proceso distinto para la producción de la mariguana, lo que ha obligado a las autoridades federales redoblar los esfuerzos para la localización de este tipo de sembradíos.

Nueva modalidad para la producción de Mariguana en Sinaloa

La nueva modalidad que ha implementado la delincuencia organizada para evitar ser detectados por el Ejército Mexicano, justamente sembrar la semilla de la mariguana en macetas.

El General Brigadier de Estado Mayor, Ricardo Ortega Ortega, comandante del mando especial Badiraguato explicó que los delincuentes seleccionan las mejores plantas de las macetas, las cuales son plantadas en terrenos bajo sombras de árboles, con doble propósito, para evitar ser detectados y para que el crecimiento sea más efectivo, aplicando un sistema de riego rudimentario.

Tras este proceso, la planta de la mariguana es replantada en un terreno a cielo abierto, principalmente entre cultivos de maíz que sirve de camuflaje para que esta no sea detectada desde las alturas. Ya que la planta se encuentra en una etapa de maduración, es cortada para iniciar un proceso de secado expuesto al sol, para posteriormente arrancar lo que llaman “cola de borrego” que sería el producto final listo para su comercialización.

La cantidad de marihuana que se logró asegurar lista para para hacer empaquetada fue alrededor de 500 kilos, media tonelada.

Los plantíos localizados y la mariguana ya lista para su comercialización fueron incineradas como parte del procedimiento de su destrucción, lo que evitó que esta droga llegara a comercializarse.

La zona de su localización fue entre montañas de la Sierra Madre Occidental, de difícil acceso, por lo que el personal militar fue apoyado con helicópteros de la fuerza área mexicana para facilitar las tareas en esta acción.

