Civiles Armados Entran a Taquería en Culiacán y Matan a Dos Hombres en los Baños

Dos hombres fueron asesinados a balazos la tarde de este martes 6 de enero al interior de una taquería ubicada en la colonia Guadalupe, en el centro de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. El ataque ocurrió dentro de un establecimiento de comida mexicana localizado sobre la calle Río Mocorito, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego que alertaron a comensales y personas que se encontraban en la zona.

De acuerdo con la información disponible, los hechos se registraron cuando civiles armados ingresaron al negocio y se dirigieron al área de los baños, donde dispararon en repetidas ocasiones contra dos hombres. Ambos sujetos quedaron tendidos en el lugar y, pese a la rápida movilización de cuerpos de emergencia, ya no contaban con signos vitales al momento de ser revisados.

Tras el reporte al número de emergencias, acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como policías municipales, quienes procedieron a acordonar el área para resguardar la escena. La taquería fue desalojada y se restringió el acceso mientras se realizaban las primeras diligencias correspondientes.

Minutos más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado arribó al lugar para iniciar las investigaciones y llevar a cabo el procesamiento de la escena del crimen. Peritos realizaron el levantamiento de indicios balísticos y otras evidencias que serán integradas a la carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Identifican a una de las víctimas del ataque armado en una taquería de Culiacán.

Se confirmó que una de las víctimas fue identificada como Johny Jaziel “N”, mientras que la identidad del segundo hombre no había sido precisada hasta el momento. Las autoridades informaron que aún se desconoce si las personas fallecidas se encontraban consumiendo alimentos en la taquería o si ingresaron al establecimiento por algún otro motivo.

Finalmente, las autoridades señalaron que las investigaciones continuarán a cargo de la Fiscalía General del Estado, que será la instancia responsable de recabar testimonios, analizar evidencias y establecer la posible mecánica del ataque ocurrido dentro del negocio. Hasta el cierre de la información, no se había reportado la detención de personas relacionadas con estos hechos.

