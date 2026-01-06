Pedían Rescate de 22 Millones: Detienen a Dos Hombres por Presunto Secuestro en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Unidad Especializada Antisecuestros (UEA), ejecutó una orden de aprehensión contra dos hombres señalados como probables responsables del delito de secuestro agravado, en un caso en el que los delincuentes exigían un rescate de 22 millones de pesos.

Los detenidos fueron identificados como Brayan “N”, de 23 años, y Fortunato “N”, de 22 años, quienes presuntamente participaron en la privación ilegal de la libertad de una persona el 16 de noviembre de 2023, en un domicilio de la ciudad de Culiacán.

De acuerdo con la investigación, la víctima se encontraba en compañía de otra persona cuando al menos dos sujetos armados descendieron de un vehículo y la privaron de la libertad.

Exigían 22 millones por la liberación

Posteriormente, los familiares comenzaron a recibir llamadas telefónicas en las que se exigía el pago de 22 millones de pesos como rescate, monto que fue negociado durante varios días.

Tras las negociaciones, el 21 de noviembre de 2023, el padre de la víctima realizó un pago de 500 mil pesos, cantidad con la cual se logró la liberación de la persona secuestrada, sin que se reportaran mayores daños físicos.

Brayan “N” y Fortunato “N” fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, donde en las próximas horas se determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía de Sinaloa reiteró que las investigaciones continúan para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas involucradas en este secuestro.

