Matan en Ataque Armado a Francisco Zazueta Lizárraga, Director de Tránsito Municipal de Culiacán

Fue privado de la vida el Director de Tránsito Municipal, Francisco Javier Zazueta Lizárraga, conocido como “El Z1”, luego de un ataque armado registrado la mañana de este lunes 5 de enero en la Sindicatura de Aguaruto, mientras se desplazaba por la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario circulaba a bordo de una camioneta de color blanco, cuando fue interceptado por hombres armados que abrieron fuego en su contra sobre la avenida Adolfo López Mateos, a la altura del cruce con la calle Del Olmo, provocándole múltiples heridas de gravedad.

Tras la agresión, Zazueta Lizárraga fue auxiliado y trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, se confirmó su deceso minutos después debido a la severidad de las lesiones producidas por los impactos de bala.

Luego del atentado, el área fue acordonada y se implementó un fuerte despliegue de seguridad con la participación de elementos de la Policía Municipal de Culiacán, la Policía Estatal Preventiva y efectivos del Ejército Mexicano, quienes resguardaron la escena para preservar indicios.

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa acudió al sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y dar con los responsables del homicidio.

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal emiten comunicado por asesinato de Francisco Javier Zazueta Lizárraga

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal emitió un comunicado por el asesinato del Director de Tránsito Municipal, Francisco Javier Zazueta Lizárraga, en la Sindicatura de Aguaruto.

Se informó que el fallecido se dirigía a cumplir con sus funciones por la calle principal de la sindicatura, a bordo de una camioneta blanca, cuando fue interceptado por sujetos que no han sido identificados, los cuales le dispararon con un arma de fuego.

Derivado del ataque, fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada, donde más tarde se confirmó el fallecimiento de Francisco Javier Zazueta Lizárraga, resultado de las lesiones sufridas. Hasta el momento, no hay personas detenidas.



LLZH