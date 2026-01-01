Aseguran Arsenal Durante Operativo en Culiacán Sinaloa; Entre Ello un Fusil Barrett

Aseguran Arsenal en Operativo en Culiacán, Sinaloa: Encuentran Fusil Barrett
Un operativo de elementos de las distintas corporaciones en Culiacán, Sinaloa, dejó como resultado el aseguramiento de armas largas, municiones, equipo táctico y una camioneta.
Un importante aseguramiento de armas se registró en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, luego de que autoridades federales y estatales realizaran una Orden Técnica de Investigación (OTI) en un domicilio del fraccionamiento Portalegre Residencial II, como parte de las acciones para combatir a la delincuencia organizada.
El operativo fue encabezado por personal de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, así como con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con la información oficial, los elementos de las distintas corporaciones lograron el aseguramiento de armamento, municiones, equipo táctico y un vehículo, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas.
Aseguran armas, municiones y equipo táctico
Durante el cumplimiento de la OTI, las autoridades aseguraron los siguientes objetos:
- 1 camioneta
- 13 armas largas, entre ellas un fusil Barrett calibre .50
- 6 armas cortas
- 73 cargadores de distintos calibres, incluidos 2 de disco y 2 para calibre .50
- 3,300 cartuchos útiles de diversos calibres
- Prendas de vestir tácticas
- 2 chalecos tácticos y 1 casco color café
