¿Quién Era Gerson Leos y de Qué Murió? Integrante de la Banda MS Perdió la Vida Jugando Beisbol

El mundo de la música regional mexicana se encuentra de luto tras la inesperada muerte de Gerson Leos, reconocido tecladista de Banda MS, quien falleció el martes 6 de enero mientras disputaba un partido de beisbol en su ciudad natal de Mazatlán, Sinaloa.

El músico tenía 36 años y era una pieza clave en la sonoridad de una de las agrupaciones más representativas de la escena regional mexicana. Leos formaba parte de la banda desde hace varios años.

Aportó su talento no solo con el teclado, sino también con instrumentos como el piano, la guitarra y el bajo, elementos que enriquecían el sonido de la MS en sus presentaciones y grabaciones.

¿Qué le pasó a Gerson Leos, tecladista de la Banda MS?

Los hechos ocurrieron durante un juego amistoso de beisbol en los Campos Deportivos del Club Sarabia, cuando Leos, que participaba activamente en la liga local, sufrió un infarto fulminante y se desplomó en el campo ante la mirada de compañeros y espectadores.

A pesar del rápido auxilio de personal médico y servicios de emergencia, el músico ya no contaba con signos vitales al ser atendido.

¿Quién era Gerson Leos?

Originario de Mazatlán, Leos se destacó por su versatilidad musical y su entrega en cada presentación. Su papel dentro de Banda MS le permitió formar parte de una de las etapas más exitosas de la agrupación, acompañando a la banda en giras, grabaciones y eventos especiales que han marcado la carrera del grupo a nivel nacional e internacional.

Además de su labor con Banda MS, su nombre era bien reconocido dentro de la comunidad musical sinaloense, por su colaboración con diversos artistas y su participación en proyectos locales que resaltaban su compromiso con la música.

La propia Banda MS compartió un emotivo comunicado en sus redes sociales para despedir a su compañero:

“Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó con su camino.”

Desde el anuncio de su fallecimiento, seguidores, colegas y figuras del medio han expresado sus condolencias, destacando su profesionalismo, carisma y la huella que deja en la escena del regional mexicano.

La muerte de Gerson Leos ocurre en un momento en el que Banda MS se prepara para una ambiciosa gira internacional en 2026, con fechas programadas en México y Estados Unidos. Su ausencia resalta no solo por su aportación artística, sino también por la cercanía y respeto que cultivó entre sus compañeros de banda y el público que siguió su carrera.

Su legado, tanto en la música como fuera de ella, se ha convertido en un recordatorio del impacto profundo que un músico puede tener en quienes lo rodean y que seguirá vivo en cada acorde que interpretó durante su trayectoria.

