Brigitte Bardot Murió de Cáncer, Revela su Viudo.

La legendaria actriz francesa Brigitte Bardot se sometió a dos operaciones de cáncer antes de sucumbir a la enfermedad el mes pasado, reveló su esposo a la prensa francesa la víspera de su funeral el miércoles en Saint-Tropez.

Icono del cine convertida en defensora de la causa animal, Bardot "resistió muy bien a las dos operaciones que se le practicaron para tratar el cáncer que se la llevó", contó su marido, Bernard d'Ormale, en una entrevista publicada el martes por la noche en la web de Paris Match.

D'Ormale no precisó qué tipo de cáncer padecía la artista, fallecida el 28 de diciembre a los 91 años.

Bardot fue hospitalizada en dos ocasiones en otoño, sin que entonces se detallaran los motivos de su ingreso. Sufrió un cáncer de seno en la década de 1980.

Preocupada por los animales hasta el final

El viudo de la actriz dijo que Bardot estuvo preocupada por los animales hasta el final de sus días y quería vivir en Saint-Tropez, pese a que allí la situación para sus cuidados era más complicada.

"Ella siempre quería volver a La Madrague", su famosa residencia de Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa, donde murió, añadió D'Ormale.

Y allí, era más complicado, sobre todo por unos dolores de espalda persistentes que no remitían, la hacían sufrir, la agotaban. Era incómodo, incluso cuando estaba en la cama

Sin embargo, se mantuvo consciente y preocupada por el destino de los animales hasta el final

¿Por qué será sepultada en Saint-Tropez?

En esta entrevista con Paris Match, D'Ormale precisó también los motivos del entierro de Bardot en el cementerio marítimo de Saint-Tropez, pese a que ella había comentado a menudo su deseo de ser inhumada en La Madrague.

Hace algunos años, se dio cuenta de que la municipalidad no podría gestionarlo... Imaginen mareas de turistas congregándose en el estrecho sendero litoral

Bardot se resignó entonces a renunciar a las gestiones y aceptó la idea de ser sepultada, junto a sus padres, en el cementerio junto al mar de la turística localidad.

El funeral, organizado el miércoles 7 de enero en Saint-Tropez, se llevará a cabo "con sencillez", dijo a AFP Bruno Jacquelin, portavoz de la fundación creada por la intérprete destinada a la protección de los animales.

El funeral tendrá lugar por la mañana, hora local, en la pequeña iglesia del siglo XVI Notre-Dame de l'Assomption, en una ceremonia privada a la que solo se puede acceder con invitación y a la que está previsto que solo asistan sus allegados y amigos.

Posteriormente, será inhumada en el cementerio marino de Saint-Tropez, bajo la ciudadela y frente al Mediterráneo, donde también reposa su primer marido, Roger Vadim, el realizador de "Et Dieu.. créa la femme" (Y Dios creó a la mujer), que en 1956, con solo 22 años la catapultó al estrellato y la consagró como mito sexual a la altura de iconos como Marilyn Monroe o Sophia Loren.

Los residentes y visitantes podrán seguir el funeral y el entierro desde el puerto y la Place des Lices de la localidad, donde se instalaron pantallas gigantes. Y, por la tarde, habrá un homenaje público en el "prado de los pescadores", una ladera verde entre el pueblo y el cementerio.

