Muere Brigitte Bardot, Ícono del Cine, A los 91 Años.

La legendaria actriz francesa Brigitte Bardot, ícono del cine, símbolo erótico, defensora de la causa animal y conocida por sus comentarios polémicos, murió a los 91 años, anunció su fundación este domingo 28 de diciembre.

"La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, la señora Brigitte Bardot, actriz y cantante mundialmente reconocida, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y su energía a la defensa de los animales y a su Fundación", indicó un comunicado remitido a la AFP, sin precisar el día ni el lugar del fallecimiento.

La protagonista de "Y Dios creó a la mujer" y "El desprecio" rodó medio centenar de películas, impuso un estilo de vestir simple y sensual, y forjó la leyenda de Saint-Tropez, en Francia, y de Buzios, en Brasil.

A mediados de los 1970, decidió abandonar el cine y dedicarse a otro combate, el de la defensa de los animales. En 1986, creó la Fundación Brigitte Bardot con ese propósito.

Ses films, sa voix, sa gloire éblouissante, ses initiales, ses chagrins, sa passion généreuse pour les animaux, son visage devenu Marianne, Brigitte Bardot incarnait une vie de liberté. Existence française, éclat universel. Elle nous touchait. Nous pleurons une légende du siècle. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 28, 2025

En los últimos años, causó controversia con sus declaraciones sobre política, migración o el mundo de la caza. Algunas le valieron condenas por difamación.

"La libertad es ser uno mismo, incluso cuando incomoda", escribió en el epílogo de un libro titulado "Mon BBcédaire", publicado en Francia en octubre pasado.

En el libro también aseguraba que su país se ha vuelto "sombrío, triste, sumiso, enfermo, dañado, arrasado, ordinario, vulgar...".

La derecha es el "único remedio urgentísimo para la agonía" de Francia, añadía la artista, quien reivindicó su cercanía a la ultraderechista Marine Le Pen.

Bardot vivía en los últimos años en el sur de Francia, entre su famosa residencia de "La Madrague" y una segunda casa escondida en la vegetación, "La Garrigue", que alberga animales y una capilla privada.

🎄Toutes les équipes de la Fondation Brigitte Bardot, vous souhaitent un joyeux Noël et de très bonnes fêtes.



Merci pour votre soutien !



Prenez soin de vous, de vos proches et de vos animaux 💕 pic.twitter.com/A2cTPuFpXD — Fondation Brigitte Bardot (@FBB_Officiel) December 25, 2025

En una entrevista el pasado mes de mayo a la cadena francesa BFMTV, confesó que anhelaba "la paz, la naturaleza".

"Ahora vivo como una granjera con mis ovejas, mis cabras, mis cerdos, mi burrito y mi poni, todos mis perros, mis gatos", declaró la actriz, que dijo no tener "ni móvil ni ordenador".

Con información de Agencias

ASJ