Atacan a Balazos Autolavado en la Colonia Vicente Lombardo Toledano en Culiacán, Sinaloa

Un autolavado de la colonia Vicente Lombardo Toledano fue atacado a balazos con ráfagas de arma larga la tarde de este sábado 16 de mayo, sin que se reportaran personas lesionadas.

El atentado ocurrió alrededor de las 4:15 de la tarde en un inmueble ubicado en la esquina de las calles Antonio Serrano y Rey Melchor, frente a las canchas de fútbol del sector.

Durante la agresión fueron dañados la fachada, el interior del establecimiento y un vehículo que se encontraba en el sitio. Tras el ataque, los responsables huyeron en un vehículo de modelo reciente.

En el lugar quedaron decenas de casquillos para arma larga, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado acudió para realizar las investigaciones correspondientes de los servicios de emergencia.

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En hechos aislados, hoy alrededor de la 1 de la tarde, una clínica de belleza y spa fue atacada a balazos por sujetos armados que dispararon en repetidas ocasiones contra el negocio ubicado en la esquina de la calle Laguna del Carmen y el bulevar Sinaloa, en la colonia Las Quintas, donde se encontraban clientes y trabajadores al momento del atentado. No se registraron lesionados.

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