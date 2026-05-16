Atacan a Balazos Fachada de Clínica de Belleza y Spa en Culiacán; Esto se Sabe

Una clínica de belleza y spa fue atacada a balazos por sujetos armados que dispararon en repetidas ocasiones contra la fachada del inmueble y posteriormente se dieron a la fuga, sin que se registraran personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron poco después de la 1 de la tarde de este sábado en la esquina de la calle Laguna del Carmen y el bulevar Sinaloa, en la colonia Las Quintas, donde se encontraban clientes y trabajadores al interior del local al momento del atentado. De acuerdo con la información reportada por las autoridades, los disparos destruyeron la puerta principal de cristal y algunos impactos quedaron marcados en las paredes del negocio.

Tras el reporte de estos hechos al número de emergencias 911, elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno acudieron al sitio y localizaron como indicios del hecho violento varios casquillos para arma corta, los cuales fueron asegurados por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) que realizó las diligencias correspondientes.

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Matan a Jóvenes en Fraccionamiento Nueva Galicia en Culiacán

Dos jóvenes fueron ejecutados a balazos la tarde del pasado sábado 9 de mayo, el informe de hechos reporta que ocurrió cuando se encontraban sobre la avenida Patria, entre las calles Mina Magistral, Mina Plumosa y Misión San Diego de Alcalá, en el fraccionamiento Nueva Galicia en Culiacán.

De acuerdo con los informes proporcionados por parte de las autoridades, las víctimas fueron atacadas por sujetos armados que les dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente se dieron a la fuga con rumbo desconocido. El atentado ocurrió frente a un expendio de cerveza ubicado sobre el carril de sur a norte de la avenida Patria, alrededor de las 16:30 horas, lo que generó el reporte inmediato a las líneas de emergencia.

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