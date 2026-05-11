Privación de la Libertad Causa Persecución y Enfrentamiento Armado en Culiacán; Hay 2 Muertos

Una persecución y un enfrentamiento armado registrados la tarde de este lunes 11 de mayo en el fraccionamiento Santa Rocío, al poniente de Culiacán, dejaron como saldo dos hombres muertos y un presunto agresor detenido, luego de un operativo desplegado tras el reporte de la privación ilegal de la libertad de un joven. Los hechos comenzaron alrededor de las 3:00 de la tarde en la sindicatura de Aguaruto, donde se denunció el presunto levantón de la víctima.

Enfrentamiento deja 1 civil armado muerto y otro detenido en Culiacán.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, tras recibir el reporte, las autoridades lograron ubicar el vehículo en el que viajaban los presuntos responsables cuando circulaban sobre la calzada Aeropuerto. La localización derivó en una persecución que avanzó hasta el fraccionamiento Santa Rocío, donde se desplegó un operativo por parte de distintas corporaciones de seguridad.

Durante la movilización, los presuntos delincuentes intentaron escapar de las autoridades mientras continuaban avanzando por distintas vialidades del sector. La persecución generó alarma entre habitantes de la zona debido a la presencia de unidades policiacas y el despliegue de elementos de seguridad que participaron en la búsqueda de los sospechosos.

Los civiles armados bajaron al joven privado de la libertad y lo asesinaron.

Conforme avanzó el operativo, las autoridades señalaron que los civiles armados, al verse rodeados, bajaron al joven privado de la libertad y lo asesinaron a balazos dentro de un taller de tráileres ubicado en el área. Posteriormente intentaron huir nuevamente, lo que derivó en un enfrentamiento armado en un terreno baldío cercano.

En medio de la balacera, uno de los presuntos agresores murió en el sitio, mientras que otro más fue detenido por las fuerzas de seguridad. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, un tercer implicado logró escapar pese al operativo implementado en la zona, el cual contó incluso con apoyo aéreo mediante un helicóptero de la Marina.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió posteriormente al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes y recabar indicios relacionados con el caso. Finalmente, las autoridades ordenaron el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense, donde se realizarán los procedimientos legales correspondientes.

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