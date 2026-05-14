Incendio Consume Taller de Fibra de Vidrio en Carretera Los Mochis-Topolobampo en Sinaloa

Un fuerte incendio consumió un taller dedicado a trabajos de fibra de vidrio y reparación de pangas la tarde de este jueves sobre la carretera Los Mochis-Topolobampo, en el municipio de Ahome, Sinaloa.

El siniestro movilizó a cuerpos de emergencia y provocó un cierre parcial a la circulación vehicular en la zona mientras se desarrollaban las maniobras para controlar el fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente fue reportado alrededor de las 16:30 horas al número de emergencias, luego de que automovilistas alertaran sobre un negocio envuelto en llamas a un costado de los carriles de sur a norte de la rúa estatal.

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Elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis acudieron al lugar y trabajaron durante varios minutos para sofocar el incendio y evitar que las llamas se propagaran hacia otras áreas cercanas.

Autoridades realizaron cierre parcial en la zona

En las labores de emergencia también participaron elementos de Protección Civil estatal y municipal, quienes brindaron apoyo durante las acciones de control del siniestro.

Asimismo, agentes de la Policía Municipal y de Tránsito de Ahome implementaron un cierre parcial de la circulación desde el entronque hacia el ejido Flores Magón para facilitar el acceso de unidades de emergencia y prevenir riesgos a los automovilistas.

Tras varias maniobras, las autoridades lograron controlar el incendio sin que hasta el momento se hayan reportado personas lesionadas.

Peritos y autoridades correspondientes realizarán las investigaciones para determinar las causas que originaron el fuego en el taller ubicado sobre la carretera Los Mochis-Topolobampo.

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