Decomisan Granadas para Dron, en Sinaloa: Marina Detiene a Un Hombre en Operativos
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La Semar dio a conocer los resultados de tres operativos que llevaron a cabo en Sinaloa; decomisaron artefactos explosivos
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Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) realizaron distintos operativos en municipios de Sinaloa, donde decomisaron granadas artesanales para dron, municiones, presunta droga y un vehículo con blindaje artesanal. Además, un hombre fue detenido durante las acciones.
Las movilizaciones se llevaron a cabo en los municipios de Mazatlán, Elota y Concordia como parte de recorridos de vigilancia, disuasión y prevención del delito.
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Detienen a hombre con presunta droga en Mazatlán
- El primer operativo ocurrió en la calle Río de las Cañas, en Mazatlán, donde personal de la Armada detuvo a un presunto infractor de la ley.
Según el reporte, al hombre le fueron aseguradas 40 bolsas pequeñas con una sustancia con características similares a la metanfetamina, así como 10 bolsas con polvo blanco parecido a la cocaína.
El detenido y los objetos decomisados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para la integración de las investigaciones.
- En una segunda acción, marinos localizaron una camioneta tipo Van abandonada en las inmediaciones del poblado Bailas, en el municipio de Elota.
La unidad, de color blanco, contaba con blindaje artesanal, por lo que fue asegurada por las autoridades federales.
El tercer operativo se desarrolló en el poblado de Copala, en el municipio de Concordia, donde personal naval encontró diverso equipo táctico y material explosivo. Entre lo asegurado están:
- Tres artefactos explosivos.
- 12 granadas artesanales para dron.
- Cinco iniciadores.
- 30 cajas de municiones.
- Un total de 359 cartuchos.
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FBPT