Elementos Militares Ubican y Neutralizan Dos Drones que Sobrevolaban en Navolato, Sinaloa

En Villa Juárez, Navolato, se informó acerca de un operativo donde diversas corporaciones de seguridad en trabajo conjunto lograron localizar y neutralizar 2 drones que sobrevolaban la zona antes mencionada.

Se dio a conocer que elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva, ubicaron y neutralizaron dos drones en el municipio de Navolato.

Al llevar a cabo recorridos terrestres de seguridad en la sindicatura de Villa Juárez, el personal militar se percató de dos vehículos aéreos no tripulados (drones) que sobrevolaban la zona, por lo que, con el uso del equipamiento portátil anti dron, se procedió a neutralizarlos.

Autoridades investigan la procedencia de las dos aeronaves neutralizadas

Posteriormente, se generó el reporte correspondiente ante la autoridad ministerial para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes que se generan por estos hechos.Exhortan a la ciudadanía a marcar oportunamente a la línea de emergencias 911 para reportar algún hecho de relevancia y al 089 para realizar denuncias anónimas.

