Fuerte Balacera en Culiacán Deja Cuatro Muertos y Dos Heridos; Así Fueron los Hechos

Durante la noche del pasado lunes 12 de diciembre, se registró un enfrentamiento armado entre elementos de la Policía Estatal Preventiva y Civiles Armados. Los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones de la colonia Cascadas, lo que provocó una fuerte movilización de fuerzas de seguridad y la intervención de efectivos federales y del Ejército Mexicano por tierra y por aire.

El reporte de hechos indica que el enfrentamiento ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando los policías acudieron a la zona tras recibir una denuncia ciudadana por actividad sospechosa, fue en ese momento cuando, desde un domicilio y otros puntos de la colonia, los agentes fueron agredidos a disparos por sujetos armados. Se informó que durante el intercambio de disparos, dos elementos de la policía estatal resultaron heridos por proyectiles de arma de fuego, por esta razón fueron trasladados de emergencia a un hospital para recibir atención médica.

Noticia relacionada: Fuerte Balacera Causa Temor en Escuinapa, Sinaloa ¿Estallan Explosivos con Drones?

Cuatro Civiles armados fueron abatidos en este enfrentamiento en Las Cascadas

Más tarde, la propia Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sinaloa confirmó los hechos e informó que durante el enfrentamiento 4 presuntos delincuentes fueron abatidos. Asimismo, reconoció la labor que realizan los efectivos que buscan reestablecer la paz en la entidad.

Tras esta agresión, un helicóptero de las Fuerzas Áreas sobrevoló la zona en apoyo a las acciones implementadas por tierra por parte de las fuerzas de seguridad federal y estatal. Al lugar de la agresión arribaron peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado quienes se hicieron cargo de las diligencias pertinentes.

Asesinan a Comisaria de Bachigualatito y Dejan Herido a su Hermano

Un nuevo hecho violento generó momentos de pánico, después de que se reportaran detonaciones de arma de fuego a tempranas horas en el ejido de Bachigualatito, en Culiacán, Sinaloa.

Video Asesinan a Balazos a Comisaria de Ejido en Culiacán, Sinaloa | N+

Mirna Karime “N” de 40 años de edad, comisaria del ejido Bachigualatito, fue asesinada a balazos la mañana del pasado jueves 8 de enero, en un ataque armado registrado al interior de su domicilio.

Historias Recomendadas:

FPF