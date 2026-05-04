Se Incendia Casino Tropicana en Culiacán; Hay Tres Heridos

Un incendio se registró la tarde de este lunes 4 de mayo en el casino Tropicana, ubicado a un costado de la isla Orabá, en el sector Tres Ríos de la ciudad de Culiacán, lo que generó una movilización inmediata de cuerpos de emergencia y autoridades de los tres niveles de gobierno. El siniestro fue reportado poco después de las 18:00 horas, provocando la intervención de distintas corporaciones para atender la situación.

En el lugar participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como Protección Civil estatal, Bomberos de Culiacán y corporaciones policiacas municipales y estatales, quienes trabajaron durante varios minutos para sofocar el fuego y asegurar la zona.

Según el informe, tras el arribo de las autoridades, se realizó el desalojo de aproximadamente 40 empleados del casino Tropicana, confirmando que no se encontraban clientes al momento del incendio.

Tres personas resultaron heridas tras el incendio dentro del casino Tropicana en Culiacán.

Se reportaron tres personas lesionadas como resultado del incidente. Una de ellas fue atendida en el lugar, mientras que las otras dos requirieron el traslado a un hospital para recibir atención médica, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer mayores detalles sobre su estado de salud.

Cabe señalar que este mismo establecimiento había sido atacado a balazos la noche del pasado lunes 27 de abril, en un hecho donde únicamente se reportaron daños materiales por impactos de arma de fuego.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del incendio y esclarecer los hechos, mientras se mantienen las acciones de seguridad en la zona tras la movilización registrada en el sector Tres Ríos de Culiacán.

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