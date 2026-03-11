Detienen a Ocho personas y Aseguran Armas y Vehículos en Operativo en Culiacán, Sinaloa

Ocho personas fueron detenidas durante un operativo realizado por autoridades de seguridad en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde además se logró el aseguramiento de armas de fuego, cargadores, cartuchos y vehículos.

La intervención fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con fuerzas federales.

De acuerdo con la información oficial, el operativo se llevó a cabo mientras los agentes realizaban recorridos de prevención y vigilancia en la colonia San Benito, ubicada al oriente de Culiacán.

Durante el patrullaje, el personal policial detectó dos vehículos y una motocicleta estacionados frente a un domicilio, por lo que al realizar una inspección visual observaron presuntos objetos ilícitos en su interior.

Asimismo, los agentes se percataron de que dentro del inmueble había personas armadas, lo que derivó en la implementación de un operativo para asegurar el lugar.

Te podría interesar: Así Está Sinaloa a 18 Meses de Jornadas de Violencia que Azotan a sus Habitantes

Aseguran fusiles, pistolas y equipo táctico

Como resultado de la intervención, las autoridades lograron la detención de ocho civiles, además del aseguramiento de diverso armamento y equipo táctico.

Entre lo decomisado se encuentran:

3 fusiles tipo AK-47, calibre 7.62 x 39 mm

1 fusil M-16 A4, calibre 5.56 x 45 mm

2 fusiles AM-15, multicalibre

2 fusiles tipo M4, calibre 5.56 x45 mm

1 pistola, calibre .25

1 pistola, calibre .9 mm

15 cargadores, calibre 7.62 x 39 mm

25 cargadores, calibre 5.56 x 45 mm

1 cargador para pistola, calibre .9 mm

1 cargador para pistola, calibre .25

450 cartuchos útiles, calibre 7.62 x 39 mm

750 cartuchos útiles, calibre 5.56 x 45 mm

15 cartuchos útiles, calibre .9 mm

8 chalecos tácticos sin placas balísticas

También se aseguraron tres vehículos, entre ellos una motocicleta marca Italika, un automóvil Dodge Attitude y un vehículo de la marca MG, los cuales no contaban con reporte de robo.

Detenidos quedaron a disposición de autoridades federales

Tras el operativo, las personas detenidas, el armamento y los vehículos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de los operativos coordinados entre instancias estatales y federales para reforzar la seguridad en la región.

Asimismo, se reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar emergencias al 911 o realizar denuncias anónimas al 089.

Historias recomendadas: