Asesinan a Dos Hombres en Culiacán, Sinaloa; Una Tercera Persona Resultó Herida

Dos hombres fueron asesinados a balazos la tarde de este martes en el sector Infonavit Cañadas, ubicado al sur de Culiacán, Sinaloa.

El ataque armado fue reportado alrededor de las 14:30 horas al número de emergencias 911, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego en la zona.

Una persona resultó herida durante el ataque

De acuerdo con los primeros reportes, además de las dos personas que perdieron la vida, una tercera persona resultó lesionada durante el mismo hecho violento.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como efectivos del Ejército Mexicano, quienes desplegaron un operativo en el sector. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana también arribaron al sitio y confirmaron que dos de las víctimas ya no contaban con signos vitales.

La zona fue acordonada por las autoridades mientras peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizaban el procesamiento de la escena y recababan evidencias para la investigación.

Hasta el momento las víctimas no han sido identificadas y tampoco se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este ataque armado.

