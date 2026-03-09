Tras Agresión Contra Militares Detienen a Hombre y Aseguran Armamento en Concordia, Sinaloa

Un hombre fue detenido y diversas armas, cargadores, cartuchos y equipo táctico fueron asegurados luego de una agresión contra elementos militares en el municipio de Concordia, en Sinaloa.

De acuerdo con los reportes oficiales, los hechos ocurrieron cuando personal del Ejército realizaba reconocimientos terrestres en el poblado La Capilla del Taxte, donde localizaron un área que presuntamente era utilizada como campamento por integrantes de la delincuencia organizada.

Te podría interesar: Siete Personas Fueron Detenidas con Armas, Cargadores y Cartuchos en Culiacán, Sinaloa

Civiles armados realizaron disparos contra los elementos militares

Tras el hallazgo del sitio, los elementos ampliaron los recorridos de vigilancia en la zona y localizaron a varios civiles armados, quienes presuntamente realizaron disparos contra el personal militar.

La agresión fue repelida por las autoridades, lo que permitió asegurar el área y detener a uno de los presuntos implicados. Las autoridades informaron que el civil detenido resultó lesionado durante los hechos, por lo que recibió atención médica.

EUA Ofrece 5 MDD por Información para Capturar a Alfonso Arzate, Integrante del Cártel de Sinaloa

Durante el operativo se aseguraron tres armas largas, 37 cargadores y aproximadamente mil 16 cartuchos, además de seis chalecos tácticos y 10 placas balísticas.

Posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, junto con el armamento y el equipo asegurado, para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine su situación jurídica.

Historias recomendadas: