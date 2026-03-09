Siete Personas Fueron Detenidas con Armas, Cargadores y Cartuchos en Culiacán, Sinaloa

Autoridades de seguridad de Culiacán, Sinaloa, informaron sobre la detención de varias personas dentro de un domicilio.

La captura se derivó gracias a una denuncia anónima que se hizo al número 089, donde señalaban a personas armadas en un domicilio del sector Valle Alto en Culiacán.

Autoridades federales realizaron un operativo en la zona

Elementos de la Defensa, implementaron un operativo en la zona para detectar el inmueble señalado.

Al saber donde estaban los presuntos hombres armados, entraron al domicilio señalado donde detuvieron a 7 personas.

Les decomisan un auto y varios artículos tácticos

Además se les aseguró un vehículo con blindaje de fábrica sin reporte de robo, 7 armas largas, 2 armas cortas, 42 cargadores, más de mil cartuchos.

También se les decomisaron 3 chalecos tácticos, 6 placas balísticas, diverso equipo táctico y el domicilio.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República quienes se encargaran de investigar los hechos.

El inmueble quedó bajo el resguardo de autoridades federales.

