Turistas del Edomex Desaparecidos en Mazatlán Podrían Estar Aún en el Sur de Sinaloa

Cuatro turistas originarios del Estado de México que desaparecieron el pasado 3 de febrero en Mazatlán podrían encontrarse aún en la región sur de Sinaloa, de acuerdo con las investigaciones que mantiene la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Autoridades de la Vicefiscalía Zona Sur informaron que las indagatorias indican que las víctimas habrían sido trasladadas constantemente entre distintos puntos de la región, una práctica que, señalaron, suele utilizarse para evadir operativos de búsqueda.

El vicefiscal de la zona sur, Isaac Aguayo Roacho, explicó que los recorridos se concentran en diversos puntos serranos y caminos de difícil acceso.

“Hasta donde tenemos identificado de acuerdo a nuestras investigaciones, todo lo que es región sur incluso abarca hasta El Verde, toda esa área de Concordia, que se mueven por brechas por diferentes caminos de la sierra”, señaló el funcionario.

Realizan cateos en Mazatlán por el caso

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía ha realizado tres cateos en distintos puntos de Mazatlán. Uno de ellos se llevó a cabo en la sindicatura de El Habal, donde fueron localizados indicios que podrían señalar que algunos inmuebles fueron utilizados como sitios de cautiverio.

Durante las revisiones se aseguraron colchones, refrigeradores, prendas de vestir y residuos biológicos, los cuales fueron enviados para análisis pericial con el objetivo de obtener perfiles genéticos. Además, también se aseguraron cámaras de videovigilancia y equipos DVR.

Las autoridades informaron que los cuatro hombres desaparecidos formaban parte de un grupo de seis turistas que inicialmente fueron privados de la libertad. Dos mujeres del grupo fueron liberadas posteriormente, entre ellas una menor de edad.

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, indicó que se mantiene un operativo en la región con el objetivo de localizar a las víctimas.

“En particular se anda buscando a los cuatro turistas del Estado de México, que es la zona donde se desaparecieron; sí se buscan ahí, no necesariamente en alguna fosa, preferentemente queremos encontrarlos vivos”, expresó el mandatario estatal.

