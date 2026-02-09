Diputado Sergio Torres Félix Fue Sometido a Una Segunda Cirugía Tras Ataque Armado en Culiacán

El diputado Sergio Torres Félix fue sometido a una segunda intervención quirúrgica como parte de su proceso de recuperación, luego de que se detectara la necesidad de un nuevo procedimiento médico tras ser víctima de un ataque armado en Culiacán, Sinaloa.

La cirugía tuvo como finalidad atender complicaciones relacionadas con su estado de salud y permitir una evolución favorable, sin que hasta el momento se reporten afectaciones adicionales, de manera paralela, se le practicó una intervención en la mano, derivada del impacto sufrido, la cual forma parte del tratamiento integral que recibe.

Hasta el momento, el legislador se mantiene estable, bajo observación médica y con seguimiento constante, mientras continúa su recuperación informó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Ha sido fundamentalmente para que funcione fisiológicamente, hubo necesidad de drenar el cerebro, para eso le pusieron algunos tubitos para que sane, para que drene

En general se mantiene estable Rubén Rocha Moya , gobernador de Sinaloa

Información en desarrollo...