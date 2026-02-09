Ataque con Explosivo Deja Dos Lesionados en Instalaciones Municipales de Escuinapa, Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que este 9 de febrero de 2026 se registró una agresión con un artefacto explosivo contra instalaciones municipales en el municipio de Escuinapa.

De acuerdo con el reporte oficial, el ataque dejó dos personas lesionadas, quienes fueron atendidas de manera inmediata por cuerpos de emergencia y se reportan fuera de peligro.

Tras los hechos, las corporaciones de seguridad que integran el Grupo Interinstitucional desplegaron un operativo especial en la zona con el objetivo de localizar y detener a los responsables de la agresión.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre los posibles responsables ni sobre el tipo de artefacto utilizado, por lo que se espera que en las próximas horas se emita información oficial adicional conforme avancen las investigaciones.

Ataque armado contra policías estatales en Escuinapa deja tres agentes y un estudiante lesionados

Elementos de la Policía Estatal de Sinaloa fueron atacados a balazos cuando circulaban sobre la carretera Mazatlán–Tepic, a la altura de la comunidad de Tecualilla, en el municipio de Escuinapa.

De acuerdo con los primeros reportes, dos policías estatales resultaron lesionados durante la agresión. Ambos recibieron atención médica inmediata y se reportan fuera de peligro. En el mismo hecho, un elemento de la Policía Municipal de Escuinapa también resultó herido, luego de acudir en apoyo de los uniformados estatales.

Estudiante Es Herido por Bala Perdida Durante Ataque contra Policías en Escuinapa, Sinaloa

Durante el intercambio de disparos, un estudiante de la Universidad Tecnológica de Escuinapa fue alcanzado por una bala cuando se dirigía a su domicilio. Tras el ataque, las autoridades activaron un operativo interinstitucional para localizar a los responsables, con la participación de corporaciones de los tres niveles de gobierno.

