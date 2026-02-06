Detienen en Mazatlán a Dos Presuntos Responsables de Secuestro en el Estado de México

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Unidad Especializada Antisecuestros (UEA), detuvo en el municipio de Mazatlán a José María “N”, de 46 años, y Enrique “N”, de 48, quienes son señalados como probables responsables del delito de secuestro agravado, cometido en el Estado de México.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 4 de enero de 2024 en el municipio de Cuautitlán, cuando la víctima sufrió un percance vial. Posteriormente, arribó una unidad policial estatal, cuyos ocupantes presuntamente privaron de la libertad a la persona, trasladándola a bordo de una patrulla oficial.

Habrían exigido más de 125 mil pesos de rescate

Durante el traslado, la víctima habría sido amenazada y obligada a entregar dinero a cambio de no ser puesta a disposición de la autoridad por supuestos delitos relacionados con la venta de drogas y la portación de armas de fuego.

Además, fue forzada a realizar llamadas telefónicas a familiares y personas cercanas para solicitar transferencias bancarias, como condición para recuperar su libertad. Las autoridades señalaron que los depósitos realizados superaron los 125 mil pesos.

Derivado de trabajos de investigación e inteligencia, personal de la Unidad Especializada Antisecuestros logró ubicar y detener a los dos probables responsables en el puerto de Mazatlán.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juez de Control y de Juicio del Juzgado de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección, quien será el encargado de definir su situación jurídica en las próximas horas.

