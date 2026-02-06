¿Qué Pasó en Cárcel de Aguaruto, Sinaloa? Hay un Reo Muerto

La madrugada de hoy, 6 de febrero de 2026, un reo murió en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

La dependencia publicó una tarjeta informativa en redes sociales para informar qué ocurrió en el penal.

En el mensaje, explicó que el fallecimiento del interno se registró en el área médica de dicho Centro Penitenciario.

¿Qué pasó en el penal de Aguaruto?

De acuerdo con la SSP Sinaloa, la persona privada de la libertad murió presuntamente a consecuencia de hipotensión e insuficiencia respiratoria de origen aún por determinar.

Debido a estos hechos, la Dirección del Centro Penitenciario notificó a la Fiscalía General del Estado, que realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer con precisión las circunstancias del fallecimiento.

También “se estableció contacto con los familiares de la persona fallecida, a quienes se les brindarán todas las facilidades necesarias para la realización de los trámites administrativos y legales conducentes”, indicó la dependencia estatal.

