El Diputado Sergio Torres Félix Sigue en Terapia Intensiva; ¿Cuál es su Actual Estado de Salud?

A cinco días del atentado ocurrido el pasado 28 de enero, el diputado Sergio Torres Félix permanece hospitalizado en terapia intensiva, donde continúa bajo manejo médico especializado.

La Secretaría de Salud de Sinaloa informó este lunes 2 de febrero que el legislador presenta mejorías leves, pero significativas; sin embargo, su estado de salud se mantiene como grave, por lo que continúa bajo estricta vigilancia médica.

De acuerdo con la dependencia, el diputado sigue recibiendo atención constante mientras se evalúa su evolución clínica, sin que hasta el momento se haya determinado un cambio en su condición de hospitalización.

En cuanto a la salud del diputado Sergio Torres, se encuentra en manejo médico en terapia intensiva, con mejorías leves pero significativas, y se mantiene en un estado de gravedad en terapia intensiva Cuitláhuac González, Secretario de Salud en Sinaloa

¿Cuál es el estado de salud de la diputada Elizabeth Montoya Ojeda?

En cuanto a la diputada Elizabeth Montoya Ojeda, se dio a conocer que presenta mejorías constantes, aunque todavía no se ha definido una fecha para su egreso médico.

Las autoridades de salud reiteraron que ambos pacientes continúan en observación y bajo seguimiento especializado conforme a su evolución.

